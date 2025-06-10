Банк России понизил курс доллара ниже 79 рублей на 11 июня
Банк России понизил курс доллара на 0,55 руб. до 78,6 руб. на 11 июня. Это следует из данных на сайте регулятора.
Курс евро также снизился – на 0,57 руб. до 89,79 руб. Юань же подешевел на 0,07 руб. до 10,91 руб.
Центробанк устанавливает курсы валют к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов рынка с конца декабря 2024 г. Это изменение направлено на повышение точности и репрезентативности курсообразования.
6 июня Банк России снизил ключевую ставку с 21 до 20% годовых. Это первое решение о смягчении денежно-кредитной политики с 2022 г. В ЦБ отметили, что экономика страны постепенно возвращается к сбалансированной траектории роста. Однако регулятор подчеркнул, что жесткая денежно-кредитная политика сохранится на длительный период для достижения целевого уровня инфляции в 4% к 2026 г.
Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев заявил, что влияние снижения ключевой ставки на курс рубля, согласно их прогнозам, будет ограниченным. Нацвалюта продолжит получать поддержку от высокой ставки и останется в диапазоне 10,6–11,5 юаня, $76–83 и 87–95 евро.