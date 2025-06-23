Финуслуги: все крупные банки снизили ставки по вкладам после решения ЦБ

Сравнивая динамику после предыдущих заседаний ЦБ, можно отметить, что июньская реакция банков стала самой массовой. Например, после заседания 25 апреля ставки снизились только в шести банках из топ-20, а после мартовского решения – в девяти. В феврале, когда ключевая ставка осталась неизменной, корректировки произошли в 14 банках, включая незначительный рост ставок в одном из них.