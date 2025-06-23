Финуслуги: все крупные банки снизили ставки по вкладам после решения ЦБ
После снижения ключевой ставки Центробанком до 20% все крупные банки снизили ставки по рублевым вкладам. Об этом свидетельствуют данные индекса вкладов, рассчитываемого маркетплейсом «Финуслуги» на основе депозитных продуктов в топ-20 банков по объему средств населения.
В расчете учитывали вклады на сумму 100 000 руб. без специальных условий сроком на три, шесть и 12 месяцев.
Сравнивая динамику после предыдущих заседаний ЦБ, можно отметить, что июньская реакция банков стала самой массовой. Например, после заседания 25 апреля ставки снизились только в шести банках из топ-20, а после мартовского решения – в девяти. В феврале, когда ключевая ставка осталась неизменной, корректировки произошли в 14 банках, включая незначительный рост ставок в одном из них.
В среднем ставки по вкладам после июньского заседания упали на 0,81–1,22 п. п., а с начала года – на 2,75–3,81 п. п. По состоянию на 23 июня 2025 г. средние ставки по вкладам без специальных условий составили: трехмесячные – 18,77%, полугодовые – 18,08%, годовые – 17,29%.
Максимальные ставки достигают 20,50%, 19,30% и 19,50% соответственно, минимальные – 17,20%, 16,33% и 14,68%.
6 июня Центробанк снизил ключевую ставку с 21 до 20% годовых. Это первое решение о смягчении денежно-кредитной политики с 2022 г. Регулятор отметил, что экономика России постепенно возвращается к сбалансированной траектории роста. При этом жесткая денежно-кредитная политика сохранится на длительный период для достижения целевого уровня инфляции в 4% к 2026 г.