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Финуслуги: все крупные банки снизили ставки по вкладам после решения ЦБ

Ведомости

После снижения ключевой ставки Центробанком до 20% все крупные банки снизили ставки по рублевым вкладам. Об этом свидетельствуют данные индекса вкладов, рассчитываемого маркетплейсом «Финуслуги» на основе депозитных продуктов в топ-20 банков по объему средств населения.

В расчете учитывали вклады на сумму 100 000 руб. без специальных условий сроком на три, шесть и 12 месяцев.

Сравнивая динамику после предыдущих заседаний ЦБ, можно отметить, что июньская реакция банков стала самой массовой. Например, после заседания 25 апреля ставки снизились только в шести банках из топ-20, а после мартовского решения – в девяти. В феврале, когда ключевая ставка осталась неизменной, корректировки произошли в 14 банках, включая незначительный рост ставок в одном из них.

В среднем ставки по вкладам после июньского заседания упали на 0,81–1,22 п. п., а с начала года – на 2,75–3,81 п. п. По состоянию на 23 июня 2025 г. средние ставки по вкладам без специальных условий составили: трехмесячные – 18,77%, полугодовые – 18,08%, годовые – 17,29%.

Максимальные ставки достигают 20,50%, 19,30% и 19,50% соответственно, минимальные – 17,20%, 16,33% и 14,68%.

6 июня Центробанк снизил ключевую ставку с 21 до 20% годовых. Это первое решение о смягчении денежно-кредитной политики с 2022 г. Регулятор отметил, что экономика России постепенно возвращается к сбалансированной траектории роста. При этом жесткая денежно-кредитная политика сохранится на длительный период для достижения целевого уровня инфляции в 4% к 2026 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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