Банк России повысил курс евро почти на 2 рубля на 25 июня
Банк России повысил курс евро на 25 июня на 1,9 руб. до 91,74 руб. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
Доллар тем временем тоже вырос – на 0,1 руб. до 78,39 руб. Юань также поднялся на 0,1 руб., достигнув 10,97 руб.
Центробанк устанавливает курсы валют к рублю на основании объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов рынка с конца декабря 2024 г. Это изменение направлено на повышение точности и репрезентативности курсообразования.
6 июня Банк России снизил ключевую ставку с 21 до 20% годовых. Это первое решение о смягчении денежно-кредитной политики с 2022 г. В ЦБ отметили, что экономика страны постепенно возвращается к сбалансированной траектории роста. Однако регулятор подчеркнул, что жесткая денежно-кредитная политика сохранится на длительный период для достижения целевого уровня инфляции в 4% к 2026 г.
ТАСС писал, что в мае 2025 г. реальный эффективный курс рубля, отражающий его покупательную способность по отношению к валютам основных торговых партнеров, вырос на 2,7% по сравнению с предыдущим месяцем. В годовом выражении (с января по май 2025 г.) укрепление составило 25,9%, что говорит о продолжающемся росте реальной стоимости национальной валюты.