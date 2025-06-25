ЦБ понизил официальный курс доллара до минимума с мая 2023 года
Центробанк России установил официальный курс доллара на минимальном уровне с мая 2023 г. – 78,20 руб. (снижение на 0,19 руб.). Об этом сообщается на сайте регулятора.
Курс евро также снизился, упав сразу на 0,68 руб. и достигнув отметки 91,06 руб. В то же время изменения в стоимости китайского юаня оказались незначительными: сейчас один юань стоит 10,91 руб. (-0,06 руб.).
С декабря 2024 г. ЦБ рассчитывает курсы валют к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов рынка. Это нововведение направлено на повышение точности и репрезентативности курсообразования.
Тем временем представители крупнейших банков страны на прошедшем Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) высказали свое мнение о текущей динамике рубля. Председатель правления ВТБ Андрей Костин выразил недовольство нынешним укреплением нацвалюты. По его мнению, оптимальным курсом является диапазон 90–100 руб. за доллар.
Глава Сбербанка Герман Греф также отметил, что текущий курс рубля занижен относительно равновесного уровня. По его словам, курс должен составлять «100 плюс» руб. за доллар.