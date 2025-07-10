Газета
Телеграм
Главная / Финансы /

Банки выкупили более половины бивалютных облигаций российских эмитентов в июне

Ведомости

В июне российские банки приобрели у российских эмитентов свыше половины объема первичных размещений бивалютных облигаций, номинированных в долларах США и юанях. Об этом сообщает Банк России.

Общий объем новых размещений достиг 223,6 млрд руб. в эквиваленте – это максимум с начала года. Для сравнения: в мае он составлял 219,4 млрд руб., в апреле – 128,7 млрд, в марте – 184,9 млрд.

Из этой суммы банки выкупили облигации на 123,7 млрд руб. Российские компании продолжают активно привлекать финансирование через валютные облигации с выплатами в рублях. В числе эмитентов в июне: «Фосагро», «Новатэк», «Норникель» и «Газпром». Последний разместил выпуск в юанях с возможностью выбора валюты расчетов на первичном рынке – юани или рубли.

Новые размещения корпоративных облигаций по итогам шести месяцев 2025 г. достигли 4,6 трлн руб. и на 56% превысили показатель того же периода год назад, сообщали «Ведомости» 9 июля. Основной прирост обеспечили облигации эмитентов первого эшелона, куда входят крупнейшие компании и корпорации с высокими рейтингами. Совокупно они выпустили бумаг на 2,97 трлн руб., относительно прошлого года показатель увеличился практически вдвое.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных