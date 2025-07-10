Банки выкупили более половины бивалютных облигаций российских эмитентов в июне

Новые размещения корпоративных облигаций по итогам шести месяцев 2025 г. достигли 4,6 трлн руб. и на 56% превысили показатель того же периода год назад, сообщали «Ведомости» 9 июля. Основной прирост обеспечили облигации эмитентов первого эшелона, куда входят крупнейшие компании и корпорации с высокими рейтингами. Совокупно они выпустили бумаг на 2,97 трлн руб., относительно прошлого года показатель увеличился практически вдвое.