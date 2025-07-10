Банки выкупили более половины бивалютных облигаций российских эмитентов в июне
В июне российские банки приобрели у российских эмитентов свыше половины объема первичных размещений бивалютных облигаций, номинированных в долларах США и юанях. Об этом сообщает Банк России.
Общий объем новых размещений достиг 223,6 млрд руб. в эквиваленте – это максимум с начала года. Для сравнения: в мае он составлял 219,4 млрд руб., в апреле – 128,7 млрд, в марте – 184,9 млрд.
Из этой суммы банки выкупили облигации на 123,7 млрд руб. Российские компании продолжают активно привлекать финансирование через валютные облигации с выплатами в рублях. В числе эмитентов в июне: «Фосагро», «Новатэк», «Норникель» и «Газпром». Последний разместил выпуск в юанях с возможностью выбора валюты расчетов на первичном рынке – юани или рубли.
Новые размещения корпоративных облигаций по итогам шести месяцев 2025 г. достигли 4,6 трлн руб. и на 56% превысили показатель того же периода год назад, сообщали «Ведомости» 9 июля. Основной прирост обеспечили облигации эмитентов первого эшелона, куда входят крупнейшие компании и корпорации с высокими рейтингами. Совокупно они выпустили бумаг на 2,97 трлн руб., относительно прошлого года показатель увеличился практически вдвое.