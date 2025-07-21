Госдума рекомендовала проработать введение дифференцированной ставки по ипотеке

На встрече с главой Удмуртской Республики Александром Бречаловым президент РФ Владимир Путин заявил, что минимальный коэффициент рождаемости должен составлять 2,1 на одну женщину. Так он ответил на слова губернатора о том, что сейчас задача по повышению показателя, равного 1,39, является вызовом для Удмуртии.