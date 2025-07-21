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Госдума рекомендовала проработать введение дифференцированной ставки по ипотеке

Ведомости

Комитет Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства подготовил проект постановления, согласно которому Минфину и Минстрою РФ рекомендуется разработать механизм действия отдельных ипотечных ставок для городов различного размера и сельских территорий. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты.

Дифференцированный подход коснется семей с детьми в зависимости от региона проживания, он повлияет на размер ставки по ипотеке. Проект внесен в Госдуму после правительственного часа на тему «О приоритетах в реализации демографической политики в Российской Федерации», состоявшегося 16 июля.

Совет Госдумы назначил докладчиком по этому проекту председателя комитета-инициатора Нину Останину.

Депутаты в ходе правчаса в Госдуме, посвященного приоритетам демографической политики, предложили и другие способы повышения рождаемости в России. В их числе, например, поддержка работающих женщин 30–39 лет, на которых приходится 40% рождений, а также модернизация материнского капитала.

На встрече с главой Удмуртской Республики Александром Бречаловым президент РФ Владимир Путин заявил, что минимальный коэффициент рождаемости должен составлять 2,1 на одну женщину. Так он ответил на слова губернатора о том, что сейчас задача по повышению показателя, равного 1,39, является вызовом для Удмуртии.

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