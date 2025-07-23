В России будут использовать цифровой рубль для соцвыплат и капстроительства
Центральный банк и правительство до августа утвердят перечень расходов, по которому будет осуществляться исполнение федерального бюджета с использованием цифрового рубля. Об этом сообщил директор департамента бюджетной методологии Министерства финансов Сергей Романов в Совете Федерации.
«В этот перечень войдут социальные пособия и расходы на капитальное строительство», – приводит его заявление ТАСС.
15 июля депутаты Госдумы приняли закон, согласно которому массовое внедрение цифрового рубля в России начнется 1 сентября 2026 г. Крупнейшие банки первыми предоставят клиентам возможность пользоваться цифровыми рублями, открывать счета, делать переводы, оплачивать покупки и совершать другие операции. Поэтапно до сентября 2028 г. эта обязанность появится у всех финансовых организаций.
2 июля глава Сбербанка Герман Греф заявил, что не видит реальных преимуществ цифрового рубля перед безналичным. По его словам, сейчас цифровой рубль является экспериментом, а в странах, в которых появились цифровые нацвалюты, они «не полетели».
Председатель правления Россельхозбанка Борис Листов выразил противоположную точку зрения. Он указал, что россияне смогут отслеживать расходы детей с его помощью и для государства это хороший инструмент по контролю за целевым расходованием средств при закупках.