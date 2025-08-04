Банк России установил курс доллара ниже 80 рублей на 5 августа
На 5 августа Банк России снизил курс доллара на 0,66 руб. до 79,67 руб. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
В то же время курс евро вырос на 0,62 руб. до 92,33 руб. Юань же подешевел на 0,02 руб. до 11,07 руб.
25 июля совет директоров Центробанка снизил ключевую ставку на 200 б. п. до 18% годовых. Дальнейшие решения будут зависеть от темпов замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий, указал регулятор.
ВТБ 31 июля скорректировал прогноз по курсу доллара на конец текущего года. Новый диапазон ожиданий составляет 86–90 руб. вместо ранее прогнозируемых 100 руб. Первый заместитель председателя банка Дмитрий Пьянов уточнил, что финансовая организация ожидает дальнейшего снижения ключевой ставки Банка России.