Цена бесперебойности

8 октября «Яндекс» сообщил о приостановке работы дата-центра в Сасове после атаки беспилотников и последующего пожара. Затем последовали и другие сообщения. Несмотря на то что, согласно сообщению компании, основные ее сервисы продолжали работать, российские сайты и приложения столкнулись с массовыми перебоями. В частности, не открывались сайты информационных ресурсов, компаний и даже банков. На фоне цифрового прогресса, связанного в том числе с внедрением ИИ, события последних дней поднимают вопрос о необходимости расчета физических рисков для сопутствующей прогрессу инфраструктуры.