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Главная / Глобальные идеи /

Цена бесперебойности

Во сколько компаниям обходится защита цифровых сервисов от аварий и внешних угроз
Марат Дусаев , генеральный директор ООО «Практика», член Международного клуба молодых экономистов «Новое поколение»

8 октября «Яндекс» сообщил о приостановке работы дата-центра в Сасове после атаки беспилотников и последующего пожара. Затем последовали и другие сообщения. Несмотря на то что, согласно сообщению компании, основные ее сервисы продолжали работать, российские сайты и приложения столкнулись с массовыми перебоями. В частности, не открывались сайты информационных ресурсов, компаний и даже банков. На фоне цифрового прогресса, связанного в том числе с внедрением ИИ, события последних дней поднимают вопрос о необходимости расчета физических рисков для сопутствующей прогрессу инфраструктуры.

Стоимость внедрения ИИ, как правило, считают из расчета «покупка оборудования + оплата моделей и их интеграция + поддержка и эксплуатация». Однако в бюджет необходимо включать еще одну составляющую – цену восстановления при сбое. В противном случае компания будет вынуждена в случае сбоев на фоне разрушения инфраструктуры пересчитывать в отрицательную сторону экономический эффект от внедрения.

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