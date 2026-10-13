Цена бесперебойности

Цена бесперебойностиВо сколько компаниям обходится защита цифровых сервисов от аварий и внешних угроз
8 октября «Яндекс» сообщил о приостановке работы дата-центра в Сасове после атаки беспилотников и последующего пожара. Затем последовали и другие сообщения. Несмотря на то что, согласно сообщению компании, основные ее сервисы продолжали работать, российские сайты и приложения столкнулись с массовыми перебоями. В частности, не открывались сайты информационных ресурсов, компаний и даже банков. На фоне цифрового прогресса, связанного в том числе с внедрением ИИ, события последних дней поднимают вопрос о необходимости расчета физических рисков для сопутствующей прогрессу инфраструктуры.
Стоимость внедрения ИИ, как правило, считают из расчета «покупка оборудования + оплата моделей и их интеграция + поддержка и эксплуатация». Однако в бюджет необходимо включать еще одну составляющую – цену восстановления при сбое. В противном случае компания будет вынуждена в случае сбоев на фоне разрушения инфраструктуры пересчитывать в отрицательную сторону экономический эффект от внедрения.