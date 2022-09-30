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Positive Technologies провела SPO: какие перспективы у акций

Компания не выполнила планы из-за волатильности, но у рынка кибербезопасности сейчас много драйверов роста
Михаил Кузнецов Екатерина Литова Анастасия Курашева
Positive Technologies

Разработчик решений в области информационной безопасности «Группа Позитив» (Positive Technologies) провел SPO в условиях турбулентности на фондовом рынке – из-за этого от запланированных 3 млрд руб. компания привлекла только 1 млрд. В размещении приняли участие около 10 000 инвесторов, более 90% из которых – физические лица. SPO проводилось с 19 по 27 сентября, при этом с 20 сентября рынок лихорадило – индекс широкого рынка, куда входят бумаги Positive, упал с тех пор на 19,6%.

План по повышению доли бумаг в свободном обращении (free-float) тоже выполнен частично: Positive Technologies продала 932 000 обыкновенных акций, принадлежащих крупным владельцам компании, и довела долю в свободном обращении с 10,5 до 11,9%, тогда как намеревалась разместить 2,64 млн бумаг и довести долю free-float до 14%. Заявки удовлетворялись по 1061 руб. 80 коп. за акцию – цене закрытия 27 сентября, хотя перед размещением компания рассматривала ценовой диапазон от 1200 до 1320 руб., планируя заработать на продаже 3,1–3,5 млрд руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных