Positive Technologies провела SPO: какие перспективы у акций

Positive Technologies провела SPO: какие перспективы у акцийКомпания не выполнила планы из-за волатильности, но у рынка кибербезопасности сейчас много драйверов роста
Разработчик решений в области информационной безопасности «Группа Позитив» (Positive Technologies) провел SPO в условиях турбулентности на фондовом рынке – из-за этого от запланированных 3 млрд руб. компания привлекла только 1 млрд. В размещении приняли участие около 10 000 инвесторов, более 90% из которых – физические лица. SPO проводилось с 19 по 27 сентября, при этом с 20 сентября рынок лихорадило – индекс широкого рынка, куда входят бумаги Positive, упал с тех пор на 19,6%.
План по повышению доли бумаг в свободном обращении (free-float) тоже выполнен частично: Positive Technologies продала 932 000 обыкновенных акций, принадлежащих крупным владельцам компании, и довела долю в свободном обращении с 10,5 до 11,9%, тогда как намеревалась разместить 2,64 млн бумаг и довести долю free-float до 14%. Заявки удовлетворялись по 1061 руб. 80 коп. за акцию – цене закрытия 27 сентября, хотя перед размещением компания рассматривала ценовой диапазон от 1200 до 1320 руб., планируя заработать на продаже 3,1–3,5 млрд руб.