Positive Technologies провела SPO: какие перспективы у акций

Разработчик решений в области информационной безопасности «Группа Позитив» (Positive Technologies) провел SPO в условиях турбулентности на фондовом рынке – из-за этого от запланированных 3 млрд руб. компания привлекла только 1 млрд. В размещении приняли участие около 10 000 инвесторов, более 90% из которых – физические лица. SPO проводилось с 19 по 27 сентября, при этом с 20 сентября рынок лихорадило – индекс широкого рынка, куда входят бумаги Positive, упал с тех пор на 19,6%.