США обсуждают санкции в отношении российского алюминия: как это отразится на UC Rusal

Об обсуждениях в Белом доме ограничений против российского алюминия ранее писало агентство Bloomberg. Там рассматривают три варианта: полный запрет, повышение пошлин до заградительного уровня (равносильно полному запрету) и введение санкций против UC Rusal. В 2018 г. США уже вводили санкции против UC Rusal, но сняли их с нее после сделки с основателем Олегом Дерипаской: он отказался от контроля в обмен на исключение компании из санкционного списка.