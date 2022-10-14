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США обсуждают санкции в отношении российского алюминия: как это отразится на UC Rusal

Потеря рынка США для компании некритична, но санкции против нее не выгодны никому
Екатерина Литова
Прямые санкции против UC Rusal – самый жесткий вариант / Андрей Гордеев / Ведомости

У США и их союзников остается все меньше вариантов экспортных санкций, поэтому администрация Джо Байдена начала обсуждать ограничения на ввоз российского алюминия. Такой шаг может привести к взлету мировых цен на сырье, вынуждая потребителей в США искать замену металлу из России в других странах. На ключевом поставщике российского алюминия, UC Rusal, санкции отразятся негативно, но прямые ограничения против компании не выгодны никому, а часть рисков уже заложена в текущие котировки бумаг производителя, говорят эксперты.

Об обсуждениях в Белом доме ограничений против российского алюминия ранее писало агентство Bloomberg. Там рассматривают три варианта: полный запрет, повышение пошлин до заградительного уровня (равносильно полному запрету) и введение санкций против UC Rusal. В 2018 г. США уже вводили санкции против UC Rusal, но сняли их с нее после сделки с основателем Олегом Дерипаской: он отказался от контроля в обмен на исключение компании из санкционного списка.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных