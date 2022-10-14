США обсуждают санкции в отношении российского алюминия: как это отразится на UC Rusal

США обсуждают санкции в отношении российского алюминия: как это отразится на UC RusalПотеря рынка США для компании некритична, но санкции против нее не выгодны никому
У США и их союзников остается все меньше вариантов экспортных санкций, поэтому администрация Джо Байдена начала обсуждать ограничения на ввоз российского алюминия. Такой шаг может привести к взлету мировых цен на сырье, вынуждая потребителей в США искать замену металлу из России в других странах. На ключевом поставщике российского алюминия, UC Rusal, санкции отразятся негативно, но прямые ограничения против компании не выгодны никому, а часть рисков уже заложена в текущие котировки бумаг производителя, говорят эксперты.
Об обсуждениях в Белом доме ограничений против российского алюминия ранее писало агентство Bloomberg. Там рассматривают три варианта: полный запрет, повышение пошлин до заградительного уровня (равносильно полному запрету) и введение санкций против UC Rusal. В 2018 г. США уже вводили санкции против UC Rusal, но сняли их с нее после сделки с основателем Олегом Дерипаской: он отказался от контроля в обмен на исключение компании из санкционного списка.