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Брокеры рассказали, куда инвесторы вложили дивиденды «Газпрома»

Они предпочли реинвестировать в акции и облигации, а остальную часть – в депозиты и наличные
Софья Шелудченко
Многие из тех, кто реинвестировал, вкладываются в другие качественные дивидендные бумаги / Евгений Разумный / Ведомости

В зависимости от брокера половина или большая часть полученных розничными инвесторами дивидендов «Газпрома» вернулась обратно на фондовый рынок – в основном в отечественные акции и облигации, выяснили «Ведомости».

Клиенты «ВТБ мои инвестиции» реинвестировали в инструменты фондового рынка около 42% выплаченных в конце октября дивидендов, отмечает представитель брокера. Еще 55% оставили средства на банковских счетах и депозитах, 3% направили на личное потребление. Клиенты «Тинькофф инвестиций» больше вложили в фондовый рынок. Около четверти полученных дивидендов клиенты «Тинькофф инвестиций» потратили в тот же день: 57% направили их в российские акции, 3,7% – в зарубежные, 4% – в отечественные облигации, 2,7% – на покупку валюты, рассказывает руководитель департамента инвестиционной аналитики Кирилл Комаров. Из вернувшихся на рынок акций денег в акции «Газпрома» было инвестировано 32%. Следующие по популярности эмитенты – «Лукойл» (9,5%), Сбербанк (5,7%), «Роснефть» (4,3%), «Норникель» (2,9%), «Яндекс» (2,6%) и TCS Group (2,5%), перечисляет Комаров. С брокерских счетов был выведен 31% дивидендов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных