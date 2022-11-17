Брокеры рассказали, куда инвесторы вложили дивиденды «Газпрома»

Клиенты «ВТБ мои инвестиции» реинвестировали в инструменты фондового рынка около 42% выплаченных в конце октября дивидендов, отмечает представитель брокера. Еще 55% оставили средства на банковских счетах и депозитах, 3% направили на личное потребление. Клиенты «Тинькофф инвестиций» больше вложили в фондовый рынок. Около четверти полученных дивидендов клиенты «Тинькофф инвестиций» потратили в тот же день: 57% направили их в российские акции, 3,7% – в зарубежные, 4% – в отечественные облигации, 2,7% – на покупку валюты, рассказывает руководитель департамента инвестиционной аналитики Кирилл Комаров. Из вернувшихся на рынок акций денег в акции «Газпрома» было инвестировано 32%. Следующие по популярности эмитенты – «Лукойл» (9,5%), Сбербанк (5,7%), «Роснефть» (4,3%), «Норникель» (2,9%), «Яндекс» (2,6%) и TCS Group (2,5%), перечисляет Комаров. С брокерских счетов был выведен 31% дивидендов.