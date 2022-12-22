Что будет с бизнесом двух главных российских бирж

0,15% потерял в среду индекс Мосбиржи

Бенчмарк российского фондового рынка в среду, 21 декабря, потерял 0,15% и опустился до 2116,13 пункта. Его долларовый аналог, индекс РТС, снизился на 2,81% до 940,03 пункта. Доллар за день вырос на 2,12 руб. до 70,99 руб. евро – на 2,2 руб. до 75,70 руб. Юань укрепился на 18 коп. и добрался до 10,078 руб. Лидерами роста в среду стали бумаги Мосбиржи (5,16%), Polymetal (1,51%), «Фосагро» (1,49%), «Полюса» (1,24%) и «Новатэка» (1,1%). Среди лидеров снижения оказались бумаги UC Rusal (-2,97%), VK (-2,89%), ММК (-2,85%), «Транснефти» (-1,93%) и En+ Group (-1,65%). Факторами поддержки в среду выступали растущие цены на сырье и слабость рубля, говорит инвестиционный стратег «БКС мир инвестиций» Александр Бахтин: импульс восстановительного роста оказался непродолжительным и несильным. Вероятно, сказывается приближение новогодних праздников, предполагает эксперт, и часть инвесторов предпочитает отложить покупки до начала следующего года, опасаясь реализации какого-либо внешнерыночного или геополитического негатива в первые январские дни. Индекс потребительского климата в Германии (GfK) показал восстановление лучше ожиданий. Котировки Brent сделали еще шаг к тому, чтобы закрепиться выше $80 за баррель. Рынок продолжает держать в фокусе историю с потолком цен на российскую нефть и реакцией Москвы на эту санкционную инициативу, говорит Бахтин. По его словам, в четверг картина торгов на российском рынке вряд ли претерпит кардинальные изменения, но возможны выборочные покупки. «Яндекс» проведет общее собрание акционеров. Важные статданные в этот день выйдут в США – оценка ВВП за III квартал 2022 г. и недельное число первичных заявок на получение пособий по безработице. По оценкам БКС, 22 декабря индекс Мосбиржи будет формироваться в пределах 2075–2175 пунктов. Прогноз по курсу рубля к доллару до конца текущей недели – 68,2–71,2.