Что будет с бизнесом двух главных российских бирж

Что будет с бизнесом двух главных российских биржЕсли доходы Мосбиржи могут восстановиться вслед за объемами торгов, то «СПБ биржу» как ключевую площадку для иностранных акций ждут непростые времена
Главные российские торговые площадки – Мосбиржа и «СПБ биржа» пережили непростой год. После 24 февраля значительно пострадала выстраиваемая годами инвестиционная инфраструктура, которая была плотно интегрирована в глобальную, и прежде всего западную, финансовую систему, в частности, разрушен мост с Euroclear и Clearstream. Но биржам удалось выдержать удар. В конце года Мосбиржа организовала вторичное размещение акций (SPO) Positive Technologies и первичное (IPO) компании Whoosh. Петербургская площадка, которая традиционно является основной для иностранных акций, в июне начала торги гонконгскими бумагами и за полгода довела количество доступных эмитентов до 79.
Акции бирж отреагировали на внешние факторы по-разному. Бумаги Мосбиржи упали с начала года на 42,36% до 88,11 руб., что коррелирует с тенденцией рынка – главный российский бенчмарк потерял 43,85%. А вот акции «СПБ биржи» на фоне блокировки иностранных активов инвесторов оказались одними из главных аутсайдеров финансового сектора – они потеряли 88,5% (113,5 руб.).
Пережили по-своему
Суммарный объем торгов на рынках Мосбиржи с начала года по 16 декабря составил 1 квадриллион 9 трлн руб. Результат уже превысил показатели прошлого года на 8 трлн руб. За 12 месяцев площадка запустила торги пятью новыми валютами: армянским драмом, южноафриканским рэндом, узбекским сумом, киргизским сомом и таджикским сомони. С августа уже восемь компаний заняли средства у российских инвесторов в китайской валюте (12 выпусков на 40 млрд юаней, или 368 млрд руб.). Еще шесть эмитентов разместили 20 выпусков замещающих облигаций на 463 млрд руб.
У «СПБ биржи» обороты упали: за 11 месяцев объем торгов составил 119,1 млрд руб., что в 3,3 раза меньше показателя всего прошлого года (393,43 млрд руб.). Торги акциями с листингом на Гонконгской фондовой бирже только набирают обороты – объем сделок с бумагами по итогам ноября увеличился на 75,89% по сравнению с октябрем, но до сих пор составляет совсем скромную часть – $131,75 млн, или около 3,8% от всего оборота. В ноябре начались торги 115 международных ETF, в декабре – акциями «Казмунайгаза» в казахстанских тенге.
Для Мосбиржи уходящий год выдался не таким плохим, как ожидалось в феврале (торги на рынке акций были остановлены почти на месяц, от них отрезали нерезидентов), считает эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Дмитрий Пучкарев. По его словам, драматическое падение торговой активности из-за заморозки нерезидентов компенсировал рост процентных доходов и увеличение тарифов на некоторых рынках. Комиссионные доходы площадки диверсифицированы, обращает внимание аналитик УК «Ингосстрах-инвестиции» Артем Аутлев: более половины из них приходится на оказание расчетно-депозитарных, информационных и других услуг на денежном рынке, который устойчив к внешним потрясениям. Кроме того, с 1 ноября Мосбиржа повысила в 1,5 раза комиссию на рынке акций, напомнил эксперт. Аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов также обращает внимание на неплохую устойчивость бизнеса биржи в кризисных условиях: EBITDA (прибыль до вычета выплаты процентов, налогов, износа и амортизации) компании в III квартале выросла на 27,5% год к году до 11,9 млрд руб., чистая прибыль – на 29,3% до 8,7 млрд руб.
Снижение объемов торгов сказалось на комиссионном доходе обеих площадок (обе биржи их не раскрывают), говорит старший аналитик УК «Первая» Артем Перминов, но Мосбиржа выиграла благодаря позитивной динамике объемов торгов на валютном рынке (+62% в III квартале г/г).
Сокращение доходов «СПБ биржи», скорее всего, соизмеримо со снижением объема торгов, предполагает Перминов, поскольку площадка концентрировалась в основном на иностранных акциях. Бизнес «СПБ биржи» пострадал куда сильнее ее коллег, согласен Аутлев: помимо санкций против НРД на деятельность площадки значительное негативное влияние оказали введенные с 1 октября ограничения на покупку иностранных ценных бумаг для неквалифицированных инвесторов. В связи с этим объемы торгов сократились более чем в 11 раз (до 3,5 млрд руб. в ноябре), количество активных клиентов – в 5 раз (до 175 000). Доходы от услуг и комиссий могут также значительно снизиться, рассуждает Аутлев, но в связи с ростом процентных ставок, скорее всего, ощутимо выросли процентные доходы. Но они вряд ли могут заметно компенсировать падение комиссионной выручки, добавляет Перминов. Соответственно, инвесторы, скорее всего, увидят значительное сокращение чистой прибыли.
Что будет с бизнесом
Мосбиржа планирует начать с I квартала следующего года расчет индекса замещающих облигаций и запуск системы внебиржевой торговли акциями. На рынке драгметаллов площадка планирует запустить торги платиной и палладием за рубли. В планах на 2023 г. – запуск торгов дирхамом ОАЭ, азербайджанским манатом и египетским фунтом.
«СПБ биржа» в грядущем году планирует нарастить количество гонконгских бумаг до 500. Среди других возможных опций – рынки материкового Китая, а также развивающиеся страны, например Индия, Бразилия и ЮАР. Также менеджмент хочет добавить ETF, номинированные в гонконгских долларах и юанях. Еще одна новая ниша, которую хочет занять биржа, – это рынок ЦФА. Площадка планирует получить статус оператора информационной системы.
Один из ключевых запросов рынка к Мосбирже – вариативность инструментов, рассуждает Пучкарев, и, судя по планам площадки, они собираются максимально закрыть эту потребность в следующем году. Наибольший потенциал прироста доходов будет связан с ростом оборотов на рынке акций и облигаций после существенной просадки в 2022 г., добавляет Аутлев.
Ситуация в фондовой секции Мосбиржи может улучшиться при снятии ряда ограничений, рассуждает аналитик ИК «Велес капитал» Елена Кожухова, но вряд ли в следующем году можно говорить о перспективе допуска на рынок инвесторов из недружественных стран. Следовательно, фокус развития Мосбиржи сосредоточится на долговом и товарном рынках, а интерес к акциям может резко возрасти в случае улучшения геополитической обстановки, резюмирует она. Комиссионный доход Мосбиржи постепенно восстановится за счет объема торгов, предполагает Пучкарев, но это будет зависеть от активности локальных инвесторов. Важно, что биржа не переставала публиковать отчетность, отмечает аналитик, это повышает доверие и к эмитенту, и к рынку в целом.
0,15% потерял в среду индекс Мосбиржи
Бенчмарк российского фондового рынка в среду, 21 декабря, потерял 0,15% и опустился до 2116,13 пункта. Его долларовый аналог, индекс РТС, снизился на 2,81% до 940,03 пункта. Доллар за день вырос на 2,12 руб. до 70,99 руб. евро – на 2,2 руб. до 75,70 руб. Юань укрепился на 18 коп. и добрался до 10,078 руб. Лидерами роста в среду стали бумаги Мосбиржи (5,16%), Polymetal (1,51%), «Фосагро» (1,49%), «Полюса» (1,24%) и «Новатэка» (1,1%). Среди лидеров снижения оказались бумаги UC Rusal (-2,97%), VK (-2,89%), ММК (-2,85%), «Транснефти» (-1,93%) и En+ Group (-1,65%). Факторами поддержки в среду выступали растущие цены на сырье и слабость рубля, говорит инвестиционный стратег «БКС мир инвестиций» Александр Бахтин: импульс восстановительного роста оказался непродолжительным и несильным. Вероятно, сказывается приближение новогодних праздников, предполагает эксперт, и часть инвесторов предпочитает отложить покупки до начала следующего года, опасаясь реализации какого-либо внешнерыночного или геополитического негатива в первые январские дни. Индекс потребительского климата в Германии (GfK) показал восстановление лучше ожиданий. Котировки Brent сделали еще шаг к тому, чтобы закрепиться выше $80 за баррель. Рынок продолжает держать в фокусе историю с потолком цен на российскую нефть и реакцией Москвы на эту санкционную инициативу, говорит Бахтин. По его словам, в четверг картина торгов на российском рынке вряд ли претерпит кардинальные изменения, но возможны выборочные покупки. «Яндекс» проведет общее собрание акционеров. Важные статданные в этот день выйдут в США – оценка ВВП за III квартал 2022 г. и недельное число первичных заявок на получение пособий по безработице. По оценкам БКС, 22 декабря индекс Мосбиржи будет формироваться в пределах 2075–2175 пунктов. Прогноз по курсу рубля к доллару до конца текущей недели – 68,2–71,2.
Рассчитывать на рост показателей у обеих бирж уже за счет прилива новых розничных инвесторов не приходится, говорит инвестиционный советник «Открытие инвестиций» Сергей Трощенков. На его взгляд, успешность бизнеса обеих компаний в следующем году будет зависеть от общеэкономической ситуации и изменений в украинском конфликте. Для дальнейшего развития инфраструктуры, восстановления объемов торгов и ликвидности жизненно необходима определенность, добавил он.
Что будет с акциями
В «Ингосстрах-инвестициях» видят потенциал роста котировок Мосбиржи, говорит Аутлев. Основным риском для ее бизнеса в 2023 г. он считает возможное введение санкций на НКЦ, что может привести к приостановке валютных торгов и потере части комиссионных доходов. Рынок акций Мосбиржи теперь на 80% состоит из физлиц, что может ограничить его объемы, предупреждает Кожухова.
Большинство из счетов на Мосбирже (23 млн инвесторов имеют более 40 млн счетов) пока нулевые или с остатком менее 10 000 руб., что, наоборот, может говорить о потенциале роста рынка, добавляет Аутлев. Результаты за весь год площадки также, скорее всего, окажутся весьма уверенными, предполагает он, и можно надеяться, что в 2023 г. компания вернется к выплате дивидендов.
Ожидания по акциям Мосбиржи на 2023 г. у Пучкарева умеренно позитивные. В определенной степени бумаги можно назвать защитным инструментом, говорит аналитик, а их текущая оценка выглядит привлекательной относительно исторических уровней. Драйверами роста могут стать постепенное увеличение торговой активности при стабилизации настроений, а также рост комиссионных доходов благодаря развитию финансового маркетплейса, предполагает Пучкарев.
Выход на зарубежные рынки и запуск гонконгских ETF способны частично компенсировать «СПБ бирже» обвал объемов торгов, но глобально ситуация вряд ли изменится, предполагает Аутлев. Площадке предстоят трудные времена, соглашается Додонов: будущее ее акций будет зависеть от развития ситуации с санкциями и новых регуляторных шагов ЦБ. Покупка акций биржи может оказаться интересной для инвесторов с большим горизонтом планирования и высокой склонностью к риску, добавил он.
В обозримой перспективе площадке вряд ли удастся вернуться на докризисные объемы торгов и, соответственно, комиссионной выручки, предполагает Перминов.