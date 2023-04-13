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Минфин поддержал идею запрета торговли акциями недружественной оборонки

Реализовать инициативу планируется с помощью указа президента
Михаил Кузнецов
Peter Zay / Anadolu Agency via Getty Images

Власти планируют запретить торговлю на российских биржах акциями иностранных компаний оборонно-промышленного комплекса (ОПК), которые поставляют вооружение на Украину. В качестве правового инструмента для введения легитимного запрета они рассматривают указ президента. Об этом «Ведомостям» рассказал первый зампред думского комитета по финрынку Константин Бахарев. Представитель Минфина подтвердил проработку правового механизма.

Бахарев добавил, что такая ситуация «недопустима и абсолютно аморальна»: брокеры получают проценты, корпорации – капитализацию, инвесторы зарабатывают, но из оружия этих компаний «убивают российских военнослужащих».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных