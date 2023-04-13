Минфин поддержал идею запрета торговли акциями недружественной оборонки

Минфин поддержал идею запрета торговли акциями недружественной оборонкиРеализовать инициативу планируется с помощью указа президента
Власти планируют запретить торговлю на российских биржах акциями иностранных компаний оборонно-промышленного комплекса (ОПК), которые поставляют вооружение на Украину. В качестве правового инструмента для введения легитимного запрета они рассматривают указ президента. Об этом «Ведомостям» рассказал первый зампред думского комитета по финрынку Константин Бахарев. Представитель Минфина подтвердил проработку правового механизма.
Бахарев добавил, что такая ситуация «недопустима и абсолютно аморальна»: брокеры получают проценты, корпорации – капитализацию, инвесторы зарабатывают, но из оружия этих компаний «убивают российских военнослужащих».
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