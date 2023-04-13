Минфин поддержал идею запрета торговли акциями недружественной оборонки

Власти планируют запретить торговлю на российских биржах акциями иностранных компаний оборонно-промышленного комплекса (ОПК), которые поставляют вооружение на Украину. В качестве правового инструмента для введения легитимного запрета они рассматривают указ президента. Об этом «Ведомостям» рассказал первый зампред думского комитета по финрынку Константин Бахарев. Представитель Минфина подтвердил проработку правового механизма.