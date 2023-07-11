ЦБ работает над замещением субординированных облигаций банков

ЦБ работает над замещением субординированных облигаций банковПроблема в крупном размере минимального номинала в рублевом эквиваленте
Банк России вместе с рынком работает над изменением регуляторных требований, касающихся возможности замещать субординированные еврооблигации (на рынке их часто называют субордами), рассказал «Ведомостям» первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский. Основными эмитентами бессрочных субординированных бондов являются банки – в отличие от обычных облигаций они включаются в капитал второго уровня.
По российскому законодательству с 2019 г. минимальный номинал рублевых субордов составляет 10 млн руб. – на евробонды, выпущенные за пределами России, это правило не распространялось, пояснил Хотимский. Но для полноценного замещения (номинал «клонов» обычных евробондов должен быть эквивалентен. – «Ведомости») не ясно, что делать держателям, у которых на руках окажется меньше 10 млн в рублевом эквиваленте, говорит Хотимский.