ЦБ работает над замещением субординированных облигаций банков

По российскому законодательству с 2019 г. минимальный номинал рублевых субордов составляет 10 млн руб. – на евробонды, выпущенные за пределами России, это правило не распространялось, пояснил Хотимский. Но для полноценного замещения (номинал «клонов» обычных евробондов должен быть эквивалентен. – «Ведомости») не ясно, что делать держателям, у которых на руках окажется меньше 10 млн в рублевом эквиваленте, говорит Хотимский.