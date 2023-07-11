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ЦБ работает над замещением субординированных облигаций банков

Проблема в крупном размере минимального номинала в рублевом эквиваленте
Софья Шелудченко
Евгений Разумный / Ведомости

Банк России вместе с рынком работает над изменением регуляторных требований, касающихся возможности замещать субординированные еврооблигации (на рынке их часто называют субордами), рассказал «Ведомостям» первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский. Основными эмитентами бессрочных субординированных бондов являются банки – в отличие от обычных облигаций они включаются в капитал второго уровня.

По российскому законодательству с 2019 г. минимальный номинал рублевых субордов составляет 10 млн руб. – на евробонды, выпущенные за пределами России, это правило не распространялось, пояснил Хотимский. Но для полноценного замещения (номинал «клонов» обычных евробондов должен быть эквивалентен. – «Ведомости») не ясно, что делать держателям, у которых на руках окажется меньше 10 млн в рублевом эквиваленте, говорит Хотимский.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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