«Россети» пригрозили ростом тарифов на электричество

Как работают «Россети»

В 2022 г. выручка «Россетей» по РСБУ увеличилась на 2,4% до 253,5 млрд руб., чистая прибыль – на 95,8% до 54,2 млрд руб. С 2021 г. «Россети» не публикуют финансовую отчетность по МСФО в целях защиты интересов компании, а также во избежание санкций. За 2022 г. выручка «Россетей» по МСФО выросла на 4% по сравнению с бизнес-планом и на 6,5% по сравнению с 2021 г., составив 1,3 трлн руб., сообщал ранее гендиректор компании Андрей Рюмин на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.