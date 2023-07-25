«Россети» пригрозили ростом тарифов на электричество

«Россети» пригрозили ростом тарифов на электричествоКомпания ссылается на непредвиденные расходы из-за череды исков держателей облигаций
Досрочное погашение облигаций «Россетей» потенциально приведет к увеличению тарифа на электроэнергию, заявил представитель компании на заседании по делу одного из держателей бумаг, банка SIAB. 24 июля Девятый арбитражный апелляционный суд встал на сторону банка и взыскал с «Россетей» 40 млн руб. номинальной стоимости облигаций и накопленный на дату досрочного погашения купонный доход, но его сумма неизвестна – у энергокомпании есть возможность опротестовать решение в течение месяца.
Право на досрочное погашение возникло у SIAB, как и у других кредиторов, после реорганизации «Россетей» и присоединения к Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы (ФСК ЕЭС), которое завершилось 9 января 2023 г. «Россети» отказались погашать бумаги иначе чем в судебном порядке. Держатели бондов «Россетей» пошли судиться с компанией за право досрочного погашения по номинальной стоимости: во многих случаях цена номинала выше цены бумаг на вторичном рынке.
Сейчас облигации, о которых идет речь, торгуются за 82,6% номинальной стоимости, а досрочно они должны быть погашены по номиналу. Объем этого выпуска в обращении составляет 10 млрд руб., купон – 6,75%. Всего, по данным Rusbonds, у «Россетей» в обращении находится 28 выпусков облигаций общим объемом 382 млрд руб.
Основным источником выручки «Россетей» являются регулируемые тарифы на услуги по передаче электроэнергии по единой национальной электрической сети (ЕНЭС). Расходы на досрочное погашение бондов «не запланированы в тарифе» (срок погашения облигаций наступает в 2035 г.), сказал представитель «Россетей» на суде 24 июля. «Таким образом, причиняется ущерб как непосредственно [«Россетям»], так и неограниченному кругу лиц, поскольку данные действия приведут к увеличению тарифа», – подытожил он.
Затраты на досрочное погашение облигационных займов (на 12 и более лет) не учтены в тарифах «Россетей» и в случае удовлетворения таких требований компания будет вынуждена заявить их для учета в тарифно-балансовых решениях на последующие периоды, что приведет к дополнительному росту тарифа, подтвердил «Ведомостям» представитель «Россетей». Следующая индексация тарифов на электроэнергию намечена в России на 1 июля 2024 г.
В ходе заседания защита «Россетей» заявила о недобросовестном поведении банка. Согласно аргументации юристов, цель SIAB – необоснованно обогатиться по сравнению с другими владельцами облигаций и причинить ущерб ответчику, так как права и законные интересы банка не пострадали в результате реорганизации энергокомпании. «Россети» просили суд привлечь к делу в качестве третьих лиц Банк России, Росимущество (основной акционер компании, которому принадлежит 75%. – «Ведомости») и Минэнерго, так как решение суда может повлиять на их права и интересы. Суд признал это ходатайство необоснованным и отклонил.
Сейчас в суде рассматривается еще несколько аналогичных исков к «Россетям» на общую сумму 20 млрд руб. Известно также об исках управляющей компании (УК) «Транснефть инвест» (сумма требований – 1,86 млрд руб.), УК «Ронин траст» (196,51 млн руб.), УК «Первая» и УК «Ингосстрах-инвестиции» (сумма требований обеих не известна). Кроме институциональных инвесторов четыре физлица добиваются досрочного погашения облигаций «Россетей», все они члены Ассоциации владельцев облигаций (АВО). В мае Кунцевский районный суд Москвы полностью удовлетворил иск двух инвесторов, но «Россети» опротестовали решение. Сумма требований истца по первому из этих дел составляет 5,05 млн руб., по остальным суммы неизвестны.
Обоснованы ли риски
В мае правительство внепланово увеличило тариф на услуги по передаче электроэнергии по магистральным сетям на 6,3% с 1 мая до 31 декабря до 256 090 руб. за 1 МВт в месяц, тариф для входящих в Северо-Кавказский федеральный округ регионов – до 100 540 руб. В «Россетях» поясняли, что индексация тарифа связана с необходимостью финансирования масштабных инфраструктурных проектов, включая развитие энергетической инфраструктуры в зонах БАМа и Транссиба. Дефицит инвестпрограммы «Россетей» на электрификацию второго этапа развития Восточного полигона — 198,8 млрд руб. при общей стоимости 267 млрд руб., писали «Ведомости».
Энергорынок России разделен на две ценовые зоны (в первую входят европейская часть России и Урал, во вторую – Сибирь), а также несколько неценовых с регулируемыми тарифами. В ценовых зонах стоимость электроэнергии для промышленных потребителей определяется на торгах (для населения всегда действует тарифная схема), в неценовых – устанавливается государством. Но электросети по закону считаются неконкурентным сегментом, где стоимость услуг определяется ФАС и региональными комиссиями по регулированию цен и тарифов.
Как работают «Россети»
В 2022 г. выручка «Россетей» по РСБУ увеличилась на 2,4% до 253,5 млрд руб., чистая прибыль – на 95,8% до 54,2 млрд руб. С 2021 г. «Россети» не публикуют финансовую отчетность по МСФО в целях защиты интересов компании, а также во избежание санкций. За 2022 г. выручка «Россетей» по МСФО выросла на 4% по сравнению с бизнес-планом и на 6,5% по сравнению с 2021 г., составив 1,3 трлн руб., сообщал ранее гендиректор компании Андрей Рюмин на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
Тарифы на услуги по передаче электроэнергии по ЕНЭС устанавливаются с применением метода доходности инвестированного капитала (RAB-регулирование), говорится в годовом отчете «Россетей» за 2022 г. Для установления тарифов на каждый год расчетного периода регулирования необходимая валовая выручка (НВВ) определяется путем суммирования значений возврата и дохода на инвестированный капитал, величины расходов, необходимых для оказания услуг по передаче электроэнергии по ЕНЭС. Во избежание резкого роста тарифов предусмотрен механизм сглаживания НВВ, заключающийся в перераспределении необходимой валовой выручки по годам в течение всего долгосрочного периода регулирования.
Если «Россети» погасят часть долгосрочных облигаций досрочно, то в тарифах на следующий год эти затраты точно будут фигурировать, что приведет к их росту, – компания просто запросит НВВ 2024 г. больше на сумму своих расходов по досрочному погашению, поясняет аналитик «Финама» Александр Ковалев.
Но досрочное погашение должно быть произведено за счет нового выпуска или привлечения кредитов, а не за счет операционного потока «Россетей», считает источник «Ведомостей», знакомый с ходом судебных процессов. В этом случае размер долга не растет, поясняет он. Но по старым долгам компания платила меньше, чем по новым (купоны длинных выпусков были 6,6-7,5%, а новым коротким – вплоть до 11%), поэтому это ударит по акционерам и может немного повлиять на тариф впоследствии, признает собеседник.
«Ведомости» направили запрос в Федеральную антимонопольную службу.