Мосбиржа разработала опционный калькулятор для участников срочного рынка

Опционный калькулятор может сочетать между собой не только опционы, но и сами базовые активы в следующих комбинациях: опционы на фьючерсы и фьючерсы; опционы на акции и акции; опционы на валюты и валюты. Для каждого базового актива сервис в режиме реального времени отобразит все доступные котировки, кривую волатильности, моделируемые позиции и краткую сводку по инструменту.