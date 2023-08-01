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Инвестиции

Мосбиржа разработала опционный калькулятор для участников срочного рынка

Ведомости

Мосбиржа 1 августа запустила бесплатный онлайн-сервис под названием «опционный калькулятор», следует из пресс-релиза. Это инструмент для построения торговых стратегий на срочном рынке, который автоматически рассчитывает большинство показателей.

С помощью опционного калькулятора пользователи могут оценить доходность выбранной стратегии, определить размер гарантийного обеспечения по портфелю и биржевую комиссию. Сервис отображает графики доходности и зависимости цены опционов от факторов влияния. Встроенная в калькулятор функция what if позволяет смоделировать ситуацию при изменении волатильности и даты.

Опционный калькулятор может сочетать между собой не только опционы, но и сами базовые активы в следующих комбинациях: опционы на фьючерсы и фьючерсы; опционы на акции и акции; опционы на валюты и валюты. Для каждого базового актива сервис в режиме реального времени отобразит все доступные котировки, кривую волатильности, моделируемые позиции и краткую сводку по инструменту.

Опционный калькулятор открывает новые возможности для начинающих и профессиональных трейдеров, говорит управляющий директор по деривативам Мосбиржи Владимир Яровой. По его словам, сервис автоматически рассчитывает большинство необходимых показателей при построении торговых стратегий на срочном рынке и облегчает процесс принятия решений.

На рынке деривативов Мосбиржи торгуются 27 опционов на акции, 97 фьючерсных контрактов и опционы на них. Базисными активами выступают фондовые индексы, акции, валютные пары, драгоценные и промышленные металлы, нефть, газ и другие товары, процентные ставки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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