Мосбиржа разработала опционный калькулятор для участников срочного рынка
Мосбиржа 1 августа запустила бесплатный онлайн-сервис под названием «опционный калькулятор», следует из пресс-релиза. Это инструмент для построения торговых стратегий на срочном рынке, который автоматически рассчитывает большинство показателей.
С помощью опционного калькулятора пользователи могут оценить доходность выбранной стратегии, определить размер гарантийного обеспечения по портфелю и биржевую комиссию. Сервис отображает графики доходности и зависимости цены опционов от факторов влияния. Встроенная в калькулятор функция what if позволяет смоделировать ситуацию при изменении волатильности и даты.
Опционный калькулятор может сочетать между собой не только опционы, но и сами базовые активы в следующих комбинациях: опционы на фьючерсы и фьючерсы; опционы на акции и акции; опционы на валюты и валюты. Для каждого базового актива сервис в режиме реального времени отобразит все доступные котировки, кривую волатильности, моделируемые позиции и краткую сводку по инструменту.
Опционный калькулятор открывает новые возможности для начинающих и профессиональных трейдеров, говорит управляющий директор по деривативам Мосбиржи Владимир Яровой. По его словам, сервис автоматически рассчитывает большинство необходимых показателей при построении торговых стратегий на срочном рынке и облегчает процесс принятия решений.
На рынке деривативов Мосбиржи торгуются 27 опционов на акции, 97 фьючерсных контрактов и опционы на них. Базисными активами выступают фондовые индексы, акции, валютные пары, драгоценные и промышленные металлы, нефть, газ и другие товары, процентные ставки.