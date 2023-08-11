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Что ждет акции Disney после анонса о повышении цен на подписки

Бумаги могут подорожать на 33–67% в течение одного-двух лет, говорят аналитики
Инга Сангалова
KOEN VAN WEEL / ANP via AFP

Акции Walt Disney, крупнейшей в мире корпорации в сфере развлечений и медиа, растут на новостях о том, что компания поднимает цены почти на все свои потоковые предложения, стремясь повысить прибыльность бизнеса. Бумаги подорожали на 3% к вечеру по московскому времени, а индекс Dow Jones Industrial, куда входят акции Disney, – на 0,42%. При этом рост акций медиагиганта с начала года составил 3,79%, тогда как Dow Jones за это же время прибавил 6,43%.

С 12 октября пакет в стриминговом сервисе Disney+ без рекламы подорожает на 27% до $13,99 в месяц, с рекламой по-прежнему будет стоить $7,99 в месяц. Цена ежемесячной подписки на Hulu без рекламы вырастет на 20% до $17,99, с рекламой по-прежнему будет стоить $7,99. С 1 ноября повышение цен на подписки затронет и некоторые рынки Европы и Канады.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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