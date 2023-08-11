Что ждет акции Disney после анонса о повышении цен на подписки

Что ждет акции Disney после анонса о повышении цен на подпискиБумаги могут подорожать на 33–67% в течение одного-двух лет, говорят аналитики
Акции Walt Disney, крупнейшей в мире корпорации в сфере развлечений и медиа, растут на новостях о том, что компания поднимает цены почти на все свои потоковые предложения, стремясь повысить прибыльность бизнеса. Бумаги подорожали на 3% к вечеру по московскому времени, а индекс Dow Jones Industrial, куда входят акции Disney, – на 0,42%. При этом рост акций медиагиганта с начала года составил 3,79%, тогда как Dow Jones за это же время прибавил 6,43%.
С 12 октября пакет в стриминговом сервисе Disney+ без рекламы подорожает на 27% до $13,99 в месяц, с рекламой по-прежнему будет стоить $7,99 в месяц. Цена ежемесячной подписки на Hulu без рекламы вырастет на 20% до $17,99, с рекламой по-прежнему будет стоить $7,99. С 1 ноября повышение цен на подписки затронет и некоторые рынки Европы и Канады.