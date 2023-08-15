Московскую биржу покинет один из топ-менеджеров

Московскую биржу покинет управляющий директор по деривативам Владимир Яровой. Об этом «Ведомостям» сообщили два собеседника в контрагентах биржевой площадки. Яровой уже написал заявление об уходе, но дальнейшие его планы собеседникам пока не известны. Его решение они связывают с внутренними изменениями после прихода на Мосбиржу Владимира Крекотеня на должность управляющего директора. Представитель Московской биржи подтвердил уход Ярового, отказавшись от других комментариев.