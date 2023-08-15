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Московскую биржу покинет один из топ-менеджеров

Работу завершит руководитель срочного рынка Владимир Яровой
Софья Шелудченко
В обязанности Владимира Ярового входило курирование департамента срочного рынка и управление внебиржевых производных финансовых инструментов / Евгений Разумный / Ведомости

Московскую биржу покинет управляющий директор по деривативам Владимир Яровой. Об этом «Ведомостям» сообщили два собеседника в контрагентах биржевой площадки. Яровой уже написал заявление об уходе, но дальнейшие его планы собеседникам пока не известны. Его решение они связывают с внутренними изменениями после прихода на Мосбиржу Владимира Крекотеня на должность управляющего директора. Представитель Московской биржи подтвердил уход Ярового, отказавшись от других комментариев.

Яровой занял пост управляющего директора по деривативам в ноябре 2021 г., в его обязанности входило курирование департамента срочного рынка и управление внебиржевых производных финансовых инструментов. До этого, в 2011–2016 гг., Яровой уже занимал пост директора департамента валютного рынка Мосбиржи, но позднее ушел на должность управляющего директора в отдел развития электронной дистрибуции подразделения электронных рынков Sberbank CIB.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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