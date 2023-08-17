От ЦБ ждут продления моратория на делистинг квазииностранных бумаг на Мосбирже

Банк России может продлить мораторий на делистинг с Мосбиржи бумаг российских компаний с зарубежной пропиской, если это произошло с ними на недружественных биржах. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель ВТБ. Такого шага от регулятора ожидают многие участники рынка: послабления будут логичны, поскольку немногие эмитенты успевают в срок, отмечают два собеседника в крупных брокерах. Компании обязаны предоставить проспекты эмиссий до 1 октября, в ином случае их бумаги прекратят обращаться в России. Представитель ЦБ не прокомментировал намерение регулятора продлить мораторий.