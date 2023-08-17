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От ЦБ ждут продления моратория на делистинг квазииностранных бумаг на Мосбирже

Не все эмитенты успевают подготовить документы
Софья Шелудченко
Получение листинга на Мосбирже сейчас самая приоритетная задача / Евгений Разумный / Ведомости

Банк России может продлить мораторий на делистинг с Мосбиржи бумаг российских компаний с зарубежной пропиской, если это произошло с ними на недружественных биржах. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель ВТБ. Такого шага от регулятора ожидают многие участники рынка: послабления будут логичны, поскольку немногие эмитенты успевают в срок, отмечают два собеседника в крупных брокерах. Компании обязаны предоставить проспекты эмиссий до 1 октября, в ином случае их бумаги прекратят обращаться в России. Представитель ЦБ не прокомментировал намерение регулятора продлить мораторий.

Банк России обсуждает со всеми квазироссийскими компаниями два варианта сохранения присутствия на бирже: регистрацию проспекта для первичного листинга в России или размещение бумаг на дружественных площадках, писали ранее «Ведомости».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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