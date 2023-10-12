Иностранные банки уводят клиентов у российских брокеров

На конец первого полугодия 2023 г. россияне держали на депозитах в зарубежных банках 6,36 трлн руб., или $73 млрд по курсу на отчетную дату, следует из статистики ЦБ. С июня 2022 г. после постепенных послаблений валютных ограничений регулятора россияне выводили за рубеж в среднем не менее $1 млрд ежемесячно. В июне этого года прирост средств на таких счетах был минимальным с лета 2022 г., увеличившись всего на $829 млн или 1,1%.