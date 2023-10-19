Что будет с акциями Positive Technologies

Акции разработчика решений в области кибербезопасности Positive Technologies дешевеют три дня подряд. С пиков 16 октября (2567,2 руб.) стоимость бумаг на Мосбирже за этот период снижалась на 13,2% до 2227,2 руб. Но на закрытие основной сессии 18 октября она немного скорректировалась – в итоге бумаги упали с максимумов этой недели на 9,5% до 2322,6 руб. С начала года котировки Positive Technologies выросли на 87%, индекс Мосбиржи – на 51%.