Что будет с акциями Positive Technologies

Что будет с акциями Positive TechnologiesНовые выпуски бумаг IT-компании обернутся рисками для инвесторов
Акции разработчика решений в области кибербезопасности Positive Technologies дешевеют три дня подряд. С пиков 16 октября (2567,2 руб.) стоимость бумаг на Мосбирже за этот период снижалась на 13,2% до 2227,2 руб. Но на закрытие основной сессии 18 октября она немного скорректировалась – в итоге бумаги упали с максимумов этой недели на 9,5% до 2322,6 руб. С начала года котировки Positive Technologies выросли на 87%, индекс Мосбиржи – на 51%.
Опрошенные «Ведомостями» аналитики связали движение бумаг с тем, что компания 17 октября объявила о возможных планах по дополнительной эмиссии 25% новых акций в случае двукратного роста капитализации компании.
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