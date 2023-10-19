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Что будет с акциями Positive Technologies

Новые выпуски бумаг IT-компании обернутся рисками для инвесторов
Любовь Михедова
Максим Стулов / Ведомости

Акции разработчика решений в области кибербезопасности Positive Technologies дешевеют три дня подряд. С пиков 16 октября (2567,2 руб.) стоимость бумаг на Мосбирже за этот период снижалась на 13,2% до 2227,2 руб. Но на закрытие основной сессии 18 октября она немного скорректировалась – в итоге бумаги упали с максимумов этой недели на 9,5% до 2322,6 руб. С начала года котировки Positive Technologies выросли на 87%, индекс Мосбиржи – на 51%.

Опрошенные «Ведомостями» аналитики связали движение бумаг с тем, что компания 17 октября объявила о возможных планах по дополнительной эмиссии 25% новых акций в случае двукратного роста капитализации компании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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