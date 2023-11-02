Акционеры «Южуралзолота» одобрили листинг акций

Но в будущем финансовые результаты могут улучшиться, считают аналитик УК «Ингосстрах-Инвестиции» Артем Аутлев и инвестстратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов. ЮГК занимает третье место по обеспеченности ресурсами на срок более 30 лет и ориентируется на свою стратегию развития, согласно которой объем реализации должен вырасти до 885 000 унций к 2026 г., а добыча руды – до 30,4 млн т в год, пояснил эксперт. Если эти планы воплотятся, то выручка и другие финансовые показатели значительно увеличатся, хотя не исключено, что компания может и далее оставаться убыточной, добавил Аутлев.