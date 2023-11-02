Акционеры «Южуралзолота» одобрили листинг акций

Акционеры «Южуралзолота» одобрили листинг акцийГруппа может выпустить бумаги с дисконтом к «Полюсу»
Акционеры группы золотодобывающих компаний «Южуралзолото» (ЮГК) единогласно одобрили листинг акций на внеочередном собрании. Об этом группа сообщила на сайте центра раскрытия корпоративной информации.
До конца 2023 г. золотодобытчик планирует провести IPO на Московской бирже и привлечь несколько миллиардов рублей, писало ранее агентство Reuters со ссылкой на источники на финансовом рынке. В ЮГК отметили, что «рассматривают различные варианты стратегического развития, включая возможности на рынках капитала, но говорить о конкретных планах преждевременно».
Группа уже несколько раз пыталась выйти на IPO, но не набрала достаточного спроса, отметил руководитель управления корпоративных финансов ФГ «Финам» Алексей Курасов. Потенциальные вложения в бумаги ЮГК после листинга связаны с риском, так как у группы сравнительно небольшие объемы добычи (менее 1 млн унций, или 35 300 т) и слабые темпы роста, объяснил эксперт. Курасов добавил, что на фоне роста цен на золото у ЮГК ухудшились финансовые показатели. В первом полугодии 2023 г. чистый долг вырос на 20% до 3,3 млрд руб., соотношение долг/EBITDA – 2,5х.
Но в будущем финансовые результаты могут улучшиться, считают аналитик УК «Ингосстрах-Инвестиции» Артем Аутлев и инвестстратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов. ЮГК занимает третье место по обеспеченности ресурсами на срок более 30 лет и ориентируется на свою стратегию развития, согласно которой объем реализации должен вырасти до 885 000 унций к 2026 г., а добыча руды – до 30,4 млн т в год, пояснил эксперт. Если эти планы воплотятся, то выручка и другие финансовые показатели значительно увеличатся, хотя не исключено, что компания может и далее оставаться убыточной, добавил Аутлев.
По мнению Курасова, ЮГК попробует продать 5–10% своего капитала по цене с небольшим дисконтом к крупнейшему российскому золотодобытчику «Полюсу». Начинающих инвесторов может заинтересовать это предложение, но опытные игроки рынка вряд ли будут активно вкладываться в бумаги «Южуралзолота», уверен эксперт. Он пояснил, что «квалы» будут оценивать структуру добычи после истории с входящей в группу компанией Petropavlovsk. Предприятие складировало руду и потом за I квартал все переработало, якобы показав сильный рост эффективности, который вскоре рухнул вместе с котировками, уточнил Курасов.
Также зимой 2022 г. консалтинговая компания KPMG нашла у Petropavlovsk «потенциально подозрительные» сделки на $302,4 млн. К ним отнесли случаи переплаты за лицензии на общую сумму $183,6 млн, а также различные сделки с компаниями, связанными с топ-менеджерами Petropavlovsk и компании IRC, в том числе инвестиции в «Ямалзолото» и южноамериканское государство Гайяна.
23 октября совет директоров утвердил проспект ценных бумаг по эмиссии 30 млрд обыкновенных акций номиналом 0,001 руб. Объем допвыпуска может составить 15% от действующего уставного капитала (200,1 млн руб.). Также в этот день совет директоров одобрил дивидендную политику группы. В перспективе выплаты будут составлять не менее 50% от скорректированной чистой прибыли. Группа планирует выплачивать дивиденды ежегодно при условии, что превышение отношения чистого долга к скорректированной EBITDA по МСФО не будет достигать уровня 3x. ЮГК собирается производить выплаты из чистой прибыли по РСБУ.
«Южуралзолото» является шестым по величине производителем золота в России. По данным системы «СПАРК-Интерфакс», сейчас 99,99% акций группы принадлежат ее генеральному директору Константину Струкову.