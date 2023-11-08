Сплит и дивиденды взбодрят акции «Норникеля»

На дальнейшее движение котировок повлияет не только перспектива выплаты дивидендов и проведения сплита, но и изменение стоимости основных товаров «Норникеля» – палладия, никеля и меди, обратил внимание портфельный управляющий УК «Альфа-капитал» Дмитрий Скрябин. Цены на эти металлы снизились и пока не растут, это может отразиться на стоимости акций, отметили в сервисе «Газпромбанк Инвестиции». Нужно учитывать и то, что рынок не испытывает дефицита металлов, которые она производит, значит в среднесрочной перспективе цены расти не будут, резюмировали аналитики.