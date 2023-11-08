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Почему чистая прибыль Positive Technologies упала на 93%

Аналитики советуют инвесторам не принимать инвестрешения только по результатам за девять месяцев и дождаться итогов года
Дарина Артамонова
Максим Стулов / Ведомости

Чистая прибыль российской компании в сфере информационной безопасности Positive Technologies за девять месяцев 2023 г. снизилась на 92,6% до 152,5 млн руб. против 2 млрд руб. годом ранее, следует из отчетности по международным стандартам (МСФО).

Показатель EBITDA в тот же период снизился на 63% до 972 млн руб. Снижение этих показателей произошло из-за растущих расходов на исследования и разработки, увеличившихся на 63% за девять месяцев, а также на маркетинг (+94,3%). Рост расходов связан с намерением компании выходить на новые рынки, считает аналитик «Цифра брокера» Даниил Болотских. Эксперта приятно удивил рост себестоимости лишь на 4,1% до 976 млн руб., в то время как выручка за тот же период выросла на 19,4% до 8,3 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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