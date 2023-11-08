Почему чистая прибыль Positive Technologies упала на 93%

Показатель EBITDA в тот же период снизился на 63% до 972 млн руб. Снижение этих показателей произошло из-за растущих расходов на исследования и разработки, увеличившихся на 63% за девять месяцев, а также на маркетинг (+94,3%). Рост расходов связан с намерением компании выходить на новые рынки, считает аналитик «Цифра брокера» Даниил Болотских. Эксперта приятно удивил рост себестоимости лишь на 4,1% до 976 млн руб., в то время как выручка за тот же период выросла на 19,4% до 8,3 млрд руб.