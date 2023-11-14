Как торговать американскими акциями после санкций против «СПБ биржи»

В России доступ к бумагам эмитентов из США сейчас предоставляет только «Финам» – и только квалифицированным инвесторам. Торговля организована через вышестоящего брокера, действующего вне российской юрисдикции, рассказал директор по развитию «Финама» Алексей Бербеницкий. После открытия специального демо-счета на сайте «Финама» появляется возможность торговать через терминал американского брокера Lime Trading, убедился корреспондент «Ведомостей». «У нас было несколько вариантов предоставления клиентам возможности торговли американскими акциями. В связи с введением санкций в отношении «СПБ биржи» таких вариантов стало меньше», – признает руководитель управления развития клиентского сервиса инвесткомпании Дмитрий Леснов.