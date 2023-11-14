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Как торговать американскими акциями после санкций против «СПБ биржи»

Осталось два способа – через иностранных брокеров и пользующихся зарубежной инфраструктурой российских игроков
Артем Кульша
Алексей Орлов / Ведомости

После попадания «СПБ биржи» под американские санкции у россиян осталось два способа инвестировать в американские акции – через иностранных брокеров или российских игроков, которые пользуются зарубежной инфраструктурой, выяснили «Ведомости».

В России доступ к бумагам эмитентов из США сейчас предоставляет только «Финам» – и только квалифицированным инвесторам. Торговля организована через вышестоящего брокера, действующего вне российской юрисдикции, рассказал директор по развитию «Финама» Алексей Бербеницкий. После открытия специального демо-счета на сайте «Финама» появляется возможность торговать через терминал американского брокера Lime Trading, убедился корреспондент «Ведомостей». «У нас было несколько вариантов предоставления клиентам возможности торговли американскими акциями. В связи с введением санкций в отношении «СПБ биржи» таких вариантов стало меньше», – признает руководитель управления развития клиентского сервиса инвесткомпании Дмитрий Леснов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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