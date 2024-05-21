Мосбиржа обсуждает с ЦБ создание индекса инсайдеров

Новый проект Мосбиржи направлен на повышение прозрачности ее работы с рынком как эмитента, а также на предоставление равного доступа к информации для инвесторов, рассказывает Грекова. В мировой практике уже давно внедрены инструменты раскрытия сделок инсайдеров, иногда такая информация предоставляется биржами и аналитическими информационными ресурсами в виде индексов инсайдерской торговли конкретных эмитентов, резюмировала она.