Мосбиржа обсуждает с ЦБ создание индекса инсайдеров

Мосбиржа обсуждает с ЦБ создание индекса инсайдеровПродукт торговой площадки может помочь в борьбе с недобросовестными практиками
Московская биржа обсуждает с Банком России создание индикатора торговой активности инсайдеров, сообщила «Ведомостям» управляющий директор по комплаенсу и этике бизнеса компании Ирина Грекова. Пока речь идет о публичном раскрытии консолидированной обезличенной информации о сделках инсайдеров-физлиц самой биржи, пояснила она, но на своем примере торговая площадка планирует показать эффективность такого подхода и в дальнейшем по согласованию с ЦБ и заинтересованными эмитентами расширить эту практику.
Новый проект Мосбиржи направлен на повышение прозрачности ее работы с рынком как эмитента, а также на предоставление равного доступа к информации для инвесторов, рассказывает Грекова. В мировой практике уже давно внедрены инструменты раскрытия сделок инсайдеров, иногда такая информация предоставляется биржами и аналитическими информационными ресурсами в виде индексов инсайдерской торговли конкретных эмитентов, резюмировала она.