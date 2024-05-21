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Мосбиржа обсуждает с ЦБ создание индекса инсайдеров

Продукт торговой площадки может помочь в борьбе с недобросовестными практиками
Артем Кульша
Мосбиржа планирует раскрывать ЦБ активность своих инсайдеров и рассчитывает показать другим эмитентам эффективность такого подхода/ Андрей Гордеев / Ведомости

Московская биржа обсуждает с Банком России создание индикатора торговой активности инсайдеров, сообщила «Ведомостям» управляющий директор по комплаенсу и этике бизнеса компании Ирина Грекова. Пока речь идет о публичном раскрытии консолидированной обезличенной информации о сделках инсайдеров-физлиц самой биржи, пояснила она, но на своем примере торговая площадка планирует показать эффективность такого подхода и в дальнейшем по согласованию с ЦБ и заинтересованными эмитентами расширить эту практику.

Новый проект Мосбиржи направлен на повышение прозрачности ее работы с рынком как эмитента, а также на предоставление равного доступа к информации для инвесторов, рассказывает Грекова. В мировой практике уже давно внедрены инструменты раскрытия сделок инсайдеров, иногда такая информация предоставляется биржами и аналитическими информационными ресурсами в виде индексов инсайдерской торговли конкретных эмитентов, резюмировала она.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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