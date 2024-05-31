Как обновление индексов Мосбиржи отразится на эмитентах

Как обновление индексов Мосбиржи отразится на эмитентахПлощадка с 21 июня изменит базу расчета ряда бенчмарков
Московская биржа обновила базы расчетов ряда индексов акций – они начнут действовать с 21 июня. В базу расчета главного бенчмарка российского фондового рынка, индекса Мосбиржи, и его долларового аналога, индекса РТС, войдут обыкновенные акции лизинговой компании «Европлан». Бумаги «Магнита» войдут в лист ожидания на исключение из базы расчета обоих бенчмарков, а акции «Астры» и «Ренессанс страхования» – в лист ожидания на включение в базу.
В индекс голубых фишек по рекомендации индексного комитета биржи вместо акций UC Rusal попадут бумаги «ТКС холдинга».
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