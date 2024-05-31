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Как обновление индексов Мосбиржи отразится на эмитентах

Площадка с 21 июня изменит базу расчета ряда бенчмарков
Софья Шелудченко
Мосбиржа с 21 июня изменит базу расчета ряда индексов/ Максим Стулов / Ведомости

Московская биржа обновила базы расчетов ряда индексов акций – они начнут действовать с 21 июня. В базу расчета главного бенчмарка российского фондового рынка, индекса Мосбиржи, и его долларового аналога, индекса РТС, войдут обыкновенные акции лизинговой компании «Европлан». Бумаги «Магнита» войдут в лист ожидания на исключение из базы расчета обоих бенчмарков, а акции «Астры» и «Ренессанс страхования» – в лист ожидания на включение в базу.

В индекс голубых фишек по рекомендации индексного комитета биржи вместо акций UC Rusal попадут бумаги «ТКС холдинга».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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