ГТЛК займет юани для развития восточного направления бизнеса

Срок обращения бумаг составит два года, купон будет ежеквартальный, ориентир по ставке – не выше 8,75% годовых. Все расчеты будут производиться в китайской валюте, но предусмотрена возможность выплат в рублях по курсу Банка России по решению эмитента и по запросу инвесторов. Сбор заявок от инвесторов предварительно назначен на 6 июня, размещение – на 11 июня. Организатором и агентом по размещению выступит «Совкомбанк».