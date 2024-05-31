ГТЛК займет юани для развития восточного направления бизнеса

ГТЛК займет юани для развития восточного направления бизнесаЛизинговая компания планирует выпустить облигации в китайской валюте на 500 млн
ГТЛК планирует занять до 500 млн юаней (6,2 млрд руб.) на отечественном долговом рынке, чтобы инвестировать их в проекты международного бизнеса в дружественных странах, сообщил «Ведомостям» первый заместитель генерального директора лизинговой компании Михаил Кадочников. По его словам, дебютный выпуск бондов в китайской валюте планируется разместить на Московской бирже в июне.
Срок обращения бумаг составит два года, купон будет ежеквартальный, ориентир по ставке – не выше 8,75% годовых. Все расчеты будут производиться в китайской валюте, но предусмотрена возможность выплат в рублях по курсу Банка России по решению эмитента и по запросу инвесторов. Сбор заявок от инвесторов предварительно назначен на 6 июня, размещение – на 11 июня. Организатором и агентом по размещению выступит «Совкомбанк».