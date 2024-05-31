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ГТЛК займет юани для развития восточного направления бизнеса

Лизинговая компания планирует выпустить облигации в китайской валюте на 500 млн
Артем Кульша
ГТЛК планирует выпустить облигации в китайской валюте на 500 млн юаней/ Максим Стулов / Ведомости

ГТЛК планирует занять до 500 млн юаней (6,2 млрд руб.) на отечественном долговом рынке, чтобы инвестировать их в проекты международного бизнеса в дружественных странах, сообщил «Ведомостям» первый заместитель генерального директора лизинговой компании Михаил Кадочников. По его словам, дебютный выпуск бондов в китайской валюте планируется разместить на Московской бирже в июне.

Срок обращения бумаг составит два года, купон будет ежеквартальный, ориентир по ставке – не выше 8,75% годовых. Все расчеты будут производиться в китайской валюте, но предусмотрена возможность выплат в рублях по курсу Банка России по решению эмитента и по запросу инвесторов. Сбор заявок от инвесторов предварительно назначен на 6 июня, размещение – на 11 июня. Организатором и агентом по размещению выступит «Совкомбанк».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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