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Индекс Мосбиржи может вернуться к 3500 пунктам только к концу года

В текущей коррекции как фундаментальные, так и эмоциональные причины
Любовь Михедова
Максим Стулов / Ведомости

Главный бенчмарк российского рынка акций – индекс Мосбиржи 4 июня вырос на 1,5% до 3186,9 пункта после продолжительного падения. Максимум индекса Мосбиржи на закрытие торговой сессии 2024 г. был зафиксирован 17 мая – 3501,9 пункта. Коррекция началась 20 мая после сообщений о том, что правительство рекомендовало «Газпрому», бумаги которого являются одними из самых популярных, отказаться от дивидендов, – индекс потерял почти 1%. 24 мая бенчмарк упал на 1,3% из-за снижения цен на нефть и укрепления рубля. 27 мая бенчмарк потерял 2,9% на фоне ожиданий продления высокой ставки ЦБ. 28 мая стало известно, что Минфин предлагает увеличить ставку налога на прибыль с 20 до 25%. Индекс вырос на 0,11%, но затем снова пошел вниз, после того как рубль начал укрепляться после прошедшего пика налоговых платежей. 30 мая он упал на 1,1%. А уже в ходе торгов 3 июня бенчмарк уходил ниже 3088 пунктов, установив минимум года. Таким образом, с 17 мая по 3 июня индекс потерял 10,3%, добравшись до 3141,4 пункта. В итоге с начала года индекс вырос всего на 2,8%.

Отскоки индикатора российского фондового рынка никак не удаются и у инвесторов активно срабатывали маржин-коллы, т. е. брокеры автоматически продавали активы в сделках с кредитным плечом при достижении указанного инвестором минимума стоимости, говорит инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов. В моменте на торгах это создает негативные эмоции, когда продажи провоцируют продажи, добавляет инвестстратег брокера «БКС мир инвестиций» Александр Бахтин.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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