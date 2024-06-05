Индекс Мосбиржи может вернуться к 3500 пунктам только к концу года

Главный бенчмарк российского рынка акций – индекс Мосбиржи 4 июня вырос на 1,5% до 3186,9 пункта после продолжительного падения. Максимум индекса Мосбиржи на закрытие торговой сессии 2024 г. был зафиксирован 17 мая – 3501,9 пункта. Коррекция началась 20 мая после сообщений о том, что правительство рекомендовало «Газпрому», бумаги которого являются одними из самых популярных, отказаться от дивидендов, – индекс потерял почти 1%. 24 мая бенчмарк упал на 1,3% из-за снижения цен на нефть и укрепления рубля. 27 мая бенчмарк потерял 2,9% на фоне ожиданий продления высокой ставки ЦБ. 28 мая стало известно, что Минфин предлагает увеличить ставку налога на прибыль с 20 до 25%. Индекс вырос на 0,11%, но затем снова пошел вниз, после того как рубль начал укрепляться после прошедшего пика налоговых платежей. 30 мая он упал на 1,1%. А уже в ходе торгов 3 июня бенчмарк уходил ниже 3088 пунктов, установив минимум года. Таким образом, с 17 мая по 3 июня индекс потерял 10,3%, добравшись до 3141,4 пункта. В итоге с начала года индекс вырос всего на 2,8%.