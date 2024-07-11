Почему индекс Мосбиржи ушел ниже 3000 пунктов

Индекс Мосбиржи в среду, 10 июля, опустился ниже 3000 пунктов впервые с 20 июня. На минимуме бенчмарк доходил до 2967,45 (-2,84% к предыдущему закрытию основной сессии), а к концу торгов скорректировался до 2975,75 (-2,56%). С начала года индекс потерял 3,98%. Валютный индекс РТС на минимуме составлял 1064,04 (-2,67%), а к закрытию он был равен 1067,01 (-2,4%). С начала года бенчмарк упал на 1,52%.