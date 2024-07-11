Газета
Телеграм
Подкаст
/ Инвестиции

Почему индекс Мосбиржи ушел ниже 3000 пунктов

Сможет ли он подняться выше после дивидендного гэпа Сбербанка 11 июля
Софья Ермакова
Максим Стулов / Ведомости

Индекс Мосбиржи в среду, 10 июля, опустился ниже 3000 пунктов впервые с 20 июня. На минимуме бенчмарк доходил до 2967,45 (-2,84% к предыдущему закрытию основной сессии), а к концу торгов скорректировался до 2975,75 (-2,56%). С начала года индекс потерял 3,98%. Валютный индекс РТС на минимуме составлял 1064,04 (-2,67%), а к закрытию он был равен 1067,01 (-2,4%). С начала года бенчмарк упал на 1,52%.

В лидерах падения индекса Мосбиржи 10 июля оказались акции «Мосэнерго» (-7,09%), привилегированные акции «Мечела» (-5,33%), акции «Фосагро» (-5,3%), обыкновенные акции «Ростелекома» (-5,07%) и расписки Globaltrans (-5,04%). Рост показали только две бумаги из бенчмарка – акции «Селигдара» (+1,19%) и расписки «Русагро» (+1%).

Российский фондовый рынок демонстрирует слабость со вторника – по итогам основной сессии 9 июля индекс просел на 2,5%. Больше рынка падал индекс IPO: 9 июля бенчмарк потерял 5,5%, а с максимумов года – 23,5%. По итогам 10 июля он уменьшился еще на 3,16%.

Вы видите 18% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных