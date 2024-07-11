Почему индекс Мосбиржи ушел ниже 3000 пунктов

Почему индекс Мосбиржи ушел ниже 3000 пунктовСможет ли он подняться выше после дивидендного гэпа Сбербанка 11 июля
Индекс Мосбиржи в среду, 10 июля, опустился ниже 3000 пунктов впервые с 20 июня. На минимуме бенчмарк доходил до 2967,45 (-2,84% к предыдущему закрытию основной сессии), а к концу торгов скорректировался до 2975,75 (-2,56%). С начала года индекс потерял 3,98%. Валютный индекс РТС на минимуме составлял 1064,04 (-2,67%), а к закрытию он был равен 1067,01 (-2,4%). С начала года бенчмарк упал на 1,52%.
В лидерах падения индекса Мосбиржи 10 июля оказались акции «Мосэнерго» (-7,09%), привилегированные акции «Мечела» (-5,33%), акции «Фосагро» (-5,3%), обыкновенные акции «Ростелекома» (-5,07%) и расписки Globaltrans (-5,04%). Рост показали только две бумаги из бенчмарка – акции «Селигдара» (+1,19%) и расписки «Русагро» (+1%).
Российский фондовый рынок демонстрирует слабость со вторника – по итогам основной сессии 9 июля индекс просел на 2,5%. Больше рынка падал индекс IPO: 9 июля бенчмарк потерял 5,5%, а с максимумов года – 23,5%. По итогам 10 июля он уменьшился еще на 3,16%.