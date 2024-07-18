Россия упростила выход эмитентов из Белоруссии на Мосбиржу

Россия упростила выход эмитентов из Белоруссии на МосбиржуВероятнее всего, компании пойдут на долговой рынок, но и этому может помешать высокая ключевая ставка
Совфед 17 июля одобрил закон о ратификации соглашения с Белоруссией о взаимном признании проспектов ценных бумаг, зарегистрированных на территории одной из двух стран, для последующего размещения в другой. Это значит, что эмитентам не потребуется повторно регистрировать проспект ценных бумаг в принимающем государстве. Соглашение подписано в Москве в декабре 2023 г., Госдума его ратифицировала 9 июля.
Документ перечисляет данные, которые обязательно должны быть включены в проспект эмиссии, среди них – краткая информация для «общего представления» об эмитенте и основных рисках, связанных с его бумагами, бухгалтерская отчетность компании, включающая годовую за три предыдущих отчетных года, годовая и промежуточная МСФО, сведения о предоставляющем обеспечение по облигациям эмитента лице и условиях этого обеспечения, а также условия размещения акций или конвертируемых в них бумаг.