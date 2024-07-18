Россия упростила выход эмитентов из Белоруссии на Мосбиржу

Документ перечисляет данные, которые обязательно должны быть включены в проспект эмиссии, среди них – краткая информация для «общего представления» об эмитенте и основных рисках, связанных с его бумагами, бухгалтерская отчетность компании, включающая годовую за три предыдущих отчетных года, годовая и промежуточная МСФО, сведения о предоставляющем обеспечение по облигациям эмитента лице и условиях этого обеспечения, а также условия размещения акций или конвертируемых в них бумаг.