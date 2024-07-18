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Россия упростила выход эмитентов из Белоруссии на Мосбиржу

Вероятнее всего, компании пойдут на долговой рынок, но и этому может помешать высокая ключевая ставка
Софья Шелудченко
Андрей Гордеев / Ведомости

Совфед 17 июля одобрил закон о ратификации соглашения с Белоруссией о взаимном признании проспектов ценных бумаг, зарегистрированных на территории одной из двух стран, для последующего размещения в другой. Это значит, что эмитентам не потребуется повторно регистрировать проспект ценных бумаг в принимающем государстве. Соглашение подписано в Москве в декабре 2023 г., Госдума его ратифицировала 9 июля.

Документ перечисляет данные, которые обязательно должны быть включены в проспект эмиссии, среди них – краткая информация для «общего представления» об эмитенте и основных рисках, связанных с его бумагами, бухгалтерская отчетность компании, включающая годовую за три предыдущих отчетных года, годовая и промежуточная МСФО, сведения о предоставляющем обеспечение по облигациям эмитента лице и условиях этого обеспечения, а также условия размещения акций или конвертируемых в них бумаг.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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