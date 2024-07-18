Российский рынок ЦФА показал рекордный рост в июне

Российский рынок ЦФА показал рекордный рост в июнеТакой результат обеспечил выпуск ВТБ стоимостью 20 миллиардов рублей
Июнь 2024 г. стал рекордным месяцем для российского рынка цифровых финансовых активов (ЦФА): в ходе 49 размещений эмитенты привлекли не менее 23,3 млрд руб., или 20% от суммарного объема всех действующих выпусков. Об этом говорится в обзоре динамики рынка в первой половине 2024 г., подготовленном платформой «ЦФА хаб» (есть у «Ведомостей»). Сумма выпусков определялась по параметру softcap, т. е. минимально необходимому объему размещения. В статистике не учитывались небольшие или тестовые выпуски на сумму менее 100 000 руб.
Резкий рост объема размещений обусловлен тем, что в июне состоялась крупнейшая сделка за весь период активной эмиссии ЦФА, т. е. начиная с июня 2022 г. 17 июня банк ВТБ разместил токен на 20 млрд руб. по ставке 15,8% годовых со сроком обращения 4 дня на платформе «Мастерчейн», покупатель ЦФА неизвестен. Предыдущий рекорд по объему сделок с ЦФА был установлен годом ранее, 16 июня 2023 г. – тогда РЖД привлекла 15 млрд руб. у «ВТБ факторинга».