Российский рынок ЦФА показал рекордный рост в июне

Июнь 2024 г. стал рекордным месяцем для российского рынка цифровых финансовых активов (ЦФА): в ходе 49 размещений эмитенты привлекли не менее 23,3 млрд руб., или 20% от суммарного объема всех действующих выпусков. Об этом говорится в обзоре динамики рынка в первой половине 2024 г., подготовленном платформой «ЦФА хаб» (есть у «Ведомостей»). Сумма выпусков определялась по параметру softcap, т. е. минимально необходимому объему размещения. В статистике не учитывались небольшие или тестовые выпуски на сумму менее 100 000 руб.