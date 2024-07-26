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К чему приведет отказ от центрального депозитария на российском фондовом рынке

В ЦБ заявили, что сейчас регулятор такой сценарий не поддерживает
Софья Ермакова
Банк России в докладе счел упразднение ЦД возможным в том случае, если рынок пойдет по пути универсализации/ Алексей Орлов / Ведомости

Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) вслед за ЦБ предложила подумать об упразднении института центрального депозитария (ЦД) и децентрализации учетной инфраструктуры. Об этом организация написала в комментарии к консультационному докладу ЦБ «Универсализация или специализация? Роли участников на фондовом рынке». Но прямо сейчас Банк России не рассматривает переход к такой архитектуре рынка, заявил «Ведомостям» представитель регулятора.

Депозитарии занимаются учетом прав на ценные бумаги. Центральный депозитарий контролирует взаимодействие между депозитариями, регистраторами (как правило, регистрируют ценные бумаги акционерных обществ) и эмитентами. В России центральный статус с 2012 г. принадлежит Национальному расчетному депозитарию (НРД), который входит в финансовую группу Мосбиржи.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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