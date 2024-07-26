К чему приведет отказ от центрального депозитария на российском фондовом рынке

К чему приведет отказ от центрального депозитария на российском фондовом рынкеВ ЦБ заявили, что сейчас регулятор такой сценарий не поддерживает
Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) вслед за ЦБ предложила подумать об упразднении института центрального депозитария (ЦД) и децентрализации учетной инфраструктуры. Об этом организация написала в комментарии к консультационному докладу ЦБ «Универсализация или специализация? Роли участников на фондовом рынке». Но прямо сейчас Банк России не рассматривает переход к такой архитектуре рынка, заявил «Ведомостям» представитель регулятора.
Депозитарии занимаются учетом прав на ценные бумаги. Центральный депозитарий контролирует взаимодействие между депозитариями, регистраторами (как правило, регистрируют ценные бумаги акционерных обществ) и эмитентами. В России центральный статус с 2012 г. принадлежит Национальному расчетному депозитарию (НРД), который входит в финансовую группу Мосбиржи.