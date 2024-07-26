К чему приведет отказ от центрального депозитария на российском фондовом рынке

Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) вслед за ЦБ предложила подумать об упразднении института центрального депозитария (ЦД) и децентрализации учетной инфраструктуры. Об этом организация написала в комментарии к консультационному докладу ЦБ «Универсализация или специализация? Роли участников на фондовом рынке». Но прямо сейчас Банк России не рассматривает переход к такой архитектуре рынка, заявил «Ведомостям» представитель регулятора.