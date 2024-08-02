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ЦБ рассказал о негативных практиках доверительных управляющих

Иногда они не предупреждают о рисках и не учитывают инвестиционные цели клиента
Софья Ермакова
Freepik

Банк России проанализировал работу крупнейших доверительных управляющих страны и выявил ряд негативных практик, которые могут создавать дополнительные риски для средств клиентов, – среди них плохое информирование клиентов о потенциальных рисках и некорректная оценка риск-профиля инвестора. Об этом директор департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ Ольга Шишлянникова сообщила в письме, адресованном НАУФОР и опубликованном 30 июля. Письмо опубликовано, чтобы проинформировать о положительных и отрицательных практиках, которые рекомендуется учесть доверительным управляющим, пояснил «Ведомостям» представитель Банка России. Впоследствии эти подходы учитываются при совершенствовании регулирования.

Представитель ЦБ не уточнил, сколько управляющих попало в его анализ и какая доля их прибегает к нежелательным практикам. Сейчас в реестре Банка России 306 управляющих компаний (УК).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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