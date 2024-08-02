ЦБ рассказал о негативных практиках доверительных управляющих

Банк России проанализировал работу крупнейших доверительных управляющих страны и выявил ряд негативных практик, которые могут создавать дополнительные риски для средств клиентов, – среди них плохое информирование клиентов о потенциальных рисках и некорректная оценка риск-профиля инвестора. Об этом директор департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ Ольга Шишлянникова сообщила в письме, адресованном НАУФОР и опубликованном 30 июля. Письмо опубликовано, чтобы проинформировать о положительных и отрицательных практиках, которые рекомендуется учесть доверительным управляющим, пояснил «Ведомостям» представитель Банка России. Впоследствии эти подходы учитываются при совершенствовании регулирования.