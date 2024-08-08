Почему «Кифа» перенесла IPO

Почему «Кифа» перенесла IPOИ как это повлияет на осеннее окно сделок
Российско-китайская платформа b2b-торговли «Кифа» отложила IPO на Мосбирже из-за «неблагоприятной конъюнктуры на мировом рынке и рынке капитала», сообщила компания. Более 80% спроса в книге заявок было сформировано институциональным спросом, но в связи с тем, что кратной переподписки не получилось, было принято решение перенести IPO на более поздний срок, рассказал «Ведомостям» источник, близкий к сделке.
«Кифа» рассматривает для сделки осеннее окно, добавил собеседник. Но компания, по его словам, не собирается никуда бежать, все будет зависеть от конъюнктуры. Текущий рынок находится на минимальных значениях, а ключевая ставка «на супермаксимумах», поэтому большая часть инвесторов ориентируются на инструменты с фиксированной доходностью, объяснил собеседник.