ЦБ пошел на уступки в регулировании деятельности НРД

Центробанк решил сделать некоторые послабления в регулировании деятельности центрального депозитария, которым сейчас является НРД, обратили внимание «Ведомости». В новом проекте указания ЦБ предлагает, как уже делал это ранее, позволить НРД размещать деньги в российских и дружественных банках с ограничениями по уровню кредитного рейтинга и объему вложений, но теперь делает оговорку: при наличии мотивированного ходатайства и разрешения Банка России депозитарий может не соблюдать все эти условия. Документ размещен на портале проектов нормативных актов 7 августа.