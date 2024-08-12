Дистрибутор инженерных систем ЭТМ планирует IPO до конца 2024 года

Компания активно растет и рассматривает различные варианты финансирования своей стратегии, в том числе за счет тех возможностей, которые предоставляют рынки капитала, ответил «Ведомостям» генеральный директор ЭТМ Владислав Рихтер. По его словам, финальное решение о возможной сделке пока не принято.