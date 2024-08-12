Дистрибутор инженерных систем ЭТМ планирует IPO до конца 2024 года

Дистрибутор инженерных систем ЭТМ планирует IPO до конца 2024 годаКомпания является лидером на рынке дистрибуторов товаров для строительства
Крупнейший поставщик инженерных систем в России ЭТМ (ООО «ТД «Электротехмонтаж») планирует провести IPO на Московской бирже до конца 2024 г. Компания собирается привлечь не менее 10 млрд руб. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, близких к сделке.
Компания активно растет и рассматривает различные варианты финансирования своей стратегии, в том числе за счет тех возможностей, которые предоставляют рынки капитала, ответил «Ведомостям» генеральный директор ЭТМ Владислав Рихтер. По его словам, финальное решение о возможной сделке пока не принято.
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