Эксперты назвали самые привлекательные корпоративные облигации

В последние месяцы высокая ключевая ставка и затянувшаяся коррекция на рынке акций заставили многих инвесторов обратить внимание на долговой рынок. Жесткая риторика ЦБ указывает на дальнейший рост ключевой ставки до конца года, поэтому наиболее привлекательным вариантом среди долговых бумаг сейчас выступают корпоративные бонды с плавающим купоном (флоатеры) от надежных эмитентов с кредитными рейтингами AAA – AA, заявили опрошенные «Ведомостями» аналитики. Такие бонды предлагают премию к ключевой или межбанковской ставке RUONIA до 250 базисных пунктов (б. п.) при адекватном уровне рисков.