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Эксперты назвали самые привлекательные корпоративные облигации

Инвесторам советуют вкладываться во флоатеры эмитентов из первого эшелона
Софья Ермакова
Инвесторы стали более пессимистичными в своих ожиданиях и начали ждать повышения ставки/ Евгений Разумный / Ведомости

В последние месяцы высокая ключевая ставка и затянувшаяся коррекция на рынке акций заставили многих инвесторов обратить внимание на долговой рынок. Жесткая риторика ЦБ указывает на дальнейший рост ключевой ставки до конца года, поэтому наиболее привлекательным вариантом среди долговых бумаг сейчас выступают корпоративные бонды с плавающим купоном (флоатеры) от надежных эмитентов с кредитными рейтингами AAA – AA, заявили опрошенные «Ведомостями» аналитики. Такие бонды предлагают премию к ключевой или межбанковской ставке RUONIA до 250 базисных пунктов (б. п.) при адекватном уровне рисков.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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