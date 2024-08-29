Привлекательность акциям Segezha Group может вернуть только SPO

Российский лесопромышленный холдинг Segezha Group в среду, 28 августа, отчитался за первое полугодие по МСФО. Результаты в целом соответствовали ожиданиям аналитиков и оказались слабыми, сказали опрошенные «Ведомостями» эксперты. Во время телеконференции с инвесторами президент холдинга Александр Крещенко сообщил, что менеджмент принял «принципиальное решение» о проведении дополнительной эмиссии (SPO), детали которой могут быть озвучены осенью. На фоне этих двух новостей бумаги компании упали почти на 30%, и Мосбиржа объявила по ним дискретный аукцион.