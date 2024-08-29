Привлекательность акциям Segezha Group может вернуть только SPO

Привлекательность акциям Segezha Group может вернуть только SPOСамостоятельно освободиться от долговой нагрузки компания уже не сможет, уверены эксперты
Российский лесопромышленный холдинг Segezha Group в среду, 28 августа, отчитался за первое полугодие по МСФО. Результаты в целом соответствовали ожиданиям аналитиков и оказались слабыми, сказали опрошенные «Ведомостями» эксперты. Во время телеконференции с инвесторами президент холдинга Александр Крещенко сообщил, что менеджмент принял «принципиальное решение» о проведении дополнительной эмиссии (SPO), детали которой могут быть озвучены осенью. На фоне этих двух новостей бумаги компании упали почти на 30%, и Мосбиржа объявила по ним дискретный аукцион.
К закрытию основных торгов цена акций Segezha упала по отношению к закрытию прошлого дня на 20,7% до 1,315 руб. Объем торгов акциями компании 28 августа превысил 11,2 млрд руб. при среднем показателе в августе 787 млн руб. и рыночной капитализации компании чуть выше 20,6 млрд руб. Индекс Мосбиржи потерял в среду 1,11%.