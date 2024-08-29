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/ Инвестиции

Инвесторам и аналитикам нужна более понятная бизнес-модель «СПБ биржи»

К новым направлениям в виде ЦФА и опционов эксперты относятся скептически
Михаил Кузнецов
Андрей Гордеев / Ведомости

ПАО «СПБ биржа» опубликовало промежуточные финансовые показатели по МСФО за первое полугодие 2024 г. Опрошенные «Ведомостями» аналитики охарактеризовали результаты по-разному – от ожидаемых до умеренно негативных. Инвесторы отреагировали также разнонаправленно: во время торгов падение цены акций по отношению к закрытию прошлого дня превышало 5%, рост – 0,5%. К концу основной сессии цена бумаг уменьшилась на 1,8% до 116,2 руб.

Операционные доходы «СПБ биржи» в первом полугодии 2024 г. сократились год к году вдвое до 1,47 млрд руб. Больше 93% доходов (1,6 млрд руб.) принесло размещение капитала – процентные доходы, а также чистые торговые и инвестиционные доходы. Они увеличились на 23% год к году под позитивным влиянием роста процентных ставок. Собственный капитал «СПБ биржи» вырос на 1,66% до 21,3 млрд руб. Показатель ROE за этот период составил 4,84% по сравнению с 6,09% годом ранее.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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