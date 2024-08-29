Инвесторам и аналитикам нужна более понятная бизнес-модель «СПБ биржи»К новым направлениям в виде ЦФА и опционов эксперты относятся скептически
ПАО «СПБ биржа» опубликовало промежуточные финансовые показатели по МСФО за первое полугодие 2024 г. Опрошенные «Ведомостями» аналитики охарактеризовали результаты по-разному – от ожидаемых до умеренно негативных. Инвесторы отреагировали также разнонаправленно: во время торгов падение цены акций по отношению к закрытию прошлого дня превышало 5%, рост – 0,5%. К концу основной сессии цена бумаг уменьшилась на 1,8% до 116,2 руб.
Операционные доходы «СПБ биржи» в первом полугодии 2024 г. сократились год к году вдвое до 1,47 млрд руб. Больше 93% доходов (1,6 млрд руб.) принесло размещение капитала – процентные доходы, а также чистые торговые и инвестиционные доходы. Они увеличились на 23% год к году под позитивным влиянием роста процентных ставок. Собственный капитал «СПБ биржи» вырос на 1,66% до 21,3 млрд руб. Показатель ROE за этот период составил 4,84% по сравнению с 6,09% годом ранее.