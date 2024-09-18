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Инвестплатформа Lender Invest планирует выйти на IPO в 2026 году

Компания привлекла 150 млн рублей в ходе pre-IPO и получила оценку в 1 млрд рублей
Михаил Кузнецов
Гендиректор инвестплатформы Дмитрий Исаков планирует, что к моменту IPO его компания будет стоить в 10 раз дороже/ Пресс-служба «Лэндэр-инвест»

Инвестиционная платформа Lender Invest (ООО «Лэндэр-инвест») привлекла 150 млн руб. в ходе pre-IPO на платформе «ВТБ регистратор», сообщил «Ведомостям» генеральный директор Lender Invest Дмитрий Исаков. Компания разместила 15% капитала, соответственно, оценка post-money (с учетом привлеченных средств) составила 1 млрд руб. Сделка прошла в формате cash-in. В капитал вошли только крупные частные инвесторы, уточнил Исаков, лид-инвестор вложил 50 млн руб., еще два крупнейших участника – по 20 млн руб.

Сделка стала первым инвестиционным раундом для платформы и стартовым шагом по выходу компании на биржу, сказал Исаков. По его словам, Lender Invest планирует провести IPO на Мосбирже в 2026 г. До этого она намерена отчитаться по МСФО за 2024 г. (пока у компании только РСБУ), а в 2025 г. получить кредитный рейтинг и выпустить облигации. Исаков сказал, что к моменту IPO компания планирует получить оценку примерно в 10 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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