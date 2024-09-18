Инвестплатформа Lender Invest планирует выйти на IPO в 2026 году

Сделка стала первым инвестиционным раундом для платформы и стартовым шагом по выходу компании на биржу, сказал Исаков. По его словам, Lender Invest планирует провести IPO на Мосбирже в 2026 г. До этого она намерена отчитаться по МСФО за 2024 г. (пока у компании только РСБУ), а в 2025 г. получить кредитный рейтинг и выпустить облигации. Исаков сказал, что к моменту IPO компания планирует получить оценку примерно в 10 млрд руб.