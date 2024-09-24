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Зачем ТГК-14 проводит SPO

Финансовое состояние компании стабильное, но размещение акций вряд ли подтолкнет котировки вверх
Софья Ермакова
Социальные сети ТГК-14

Поставщик электрической и тепловой энергии ТГК-14 объявил о вторичном предложении акций (SPO) на Мосбирже. Контролирующий акционер компании с долей 85,5% акций – Дальневосточная управляющая компания (АО «ДУК») – намерен продать до 20% от общего количества бумаг, следует из пресс-релиза. Цену в рамках SPO определят после закрытия книги заявок, но она будет в пределах 0,01125 руб. за акцию. По итогам торгов 23 сентября бумаги ТГК-14 стоили 0,01126 руб. (-2,34%).

Компания обращает внимание, что сделка не приведет к размытию долей миноритариев, так как не потребует дополнительной эмиссии акций. В результате SPO free-float (акции в свободном обращении) может составить около 29%. Итоговый объем бумаг в свободном обращении будет зависеть от спроса и количества проданных акций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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