Зачем ТГК-14 проводит SPO

Поставщик электрической и тепловой энергии ТГК-14 объявил о вторичном предложении акций (SPO) на Мосбирже. Контролирующий акционер компании с долей 85,5% акций – Дальневосточная управляющая компания (АО «ДУК») – намерен продать до 20% от общего количества бумаг, следует из пресс-релиза. Цену в рамках SPO определят после закрытия книги заявок, но она будет в пределах 0,01125 руб. за акцию. По итогам торгов 23 сентября бумаги ТГК-14 стоили 0,01126 руб. (-2,34%).