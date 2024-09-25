Китайские индексы выросли на фоне новых мер по стимулированию экономики

Основное положительное влияние на экономику страны должно оказать рефинансирование ипотеки, считает аналитик Freedom Finance Global Роман Лукьянчиков. Если решение будет распространяться на покупку как первого, так и последующего для гражданина жилья, то такая мера приведет к экономии жителями КНР около 150 млрд юаней в год и добавит 0,1% к росту ВВП страны. Еще одной сильной мерой, по мнению эксперта, можно считать увеличение финансирования займов госкомпаниям на выкуп строящегося жилья с 60 до 100% от стоимости займа. Ранее госкомпании избегали покупок жилья и с июня текущего года использовали по квоте лишь 12 млрд из 300 млрд юаней займов во многом из-за нежелания финансировать 40% стоимости жилья за счет собственных средств, объясняет Лукьянчиков.