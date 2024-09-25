Китайские индексы выросли на фоне новых мер по стимулированию экономики

Китайские индексы выросли на фоне новых мер по стимулированию экономикиЭто положительно скажется на акциях компаний в краткосрочной перспективе, но полный эффект будет неясен до конца года
Индекс материкового Китая CSI 300 во вторник показал лучший однодневный рост с июля 2020 г., прибавив 4,33% и добравшись до 3351,91 пункта, а гонконгский индекс Hang Seng вырос на 4,1%, достигнув максимума с мая текущего года – 19 000,56 пункта.
Биржи Китая во вторник развили ралли после обнародования пакета мер, стимулирующих национальную экономику, объясняет аналитик ИК «Велес капитал» Елена Кожухова. Регулятор предложил снизить нормы обязательных резервов для банков, поддержать сектор недвижимости, включая снижение ставок по ипотеке, и ослабить ограничения на покупку домов на вторичном рынке, а также влить ликвидность в национальный фондовый рынок. Кроме того, днем ранее Народный банк Китая понизил ставку по краткосрочным операциям репо (с 1,95 до 1,85%).
Основное положительное влияние на экономику страны должно оказать рефинансирование ипотеки, считает аналитик Freedom Finance Global Роман Лукьянчиков. Если решение будет распространяться на покупку как первого, так и последующего для гражданина жилья, то такая мера приведет к экономии жителями КНР около 150 млрд юаней в год и добавит 0,1% к росту ВВП страны. Еще одной сильной мерой, по мнению эксперта, можно считать увеличение финансирования займов госкомпаниям на выкуп строящегося жилья с 60 до 100% от стоимости займа. Ранее госкомпании избегали покупок жилья и с июня текущего года использовали по квоте лишь 12 млрд из 300 млрд юаней займов во многом из-за нежелания финансировать 40% стоимости жилья за счет собственных средств, объясняет Лукьянчиков.