Что ждет фондовый рынок с 30 сентября по 4 октября

Что ждет фондовый рынок с 30 сентября по 4 октябряФундаментальные факторы пока играют против российских акций
Российский рынок акций на неделе с 23 по 27 сентября продолжил восстановление – индекс Мосбиржи вырос на 3,6% до 2858,6 пункта. Бенчмарк неплохо оттолкнулся с сентябрьских минимумов (+13,8%), но на дальнейший устойчивый рост пока надеяться не стоит – фундаментальных факторов для этого нет, считают опрошенные «Ведомостями» эксперты.
Долларовый индекс РТС за неделю увеличился на 4% до 971,3 пункта. С начала года он упал на 10,4%, а индекс Мосбиржи – на 7,8%. В лидерах роста на прошлой неделе оказались акции «Газпрома» (+15,2%), обыкновенные и привилегированные акции «Мечела» (+10,9% и +10,5% соответственно), акции «Русала» (9,4%) и «Мосэнерго» (8,7%). Среди аутсайдеров – «обычки» «Ростелекома» (-4,1%), НЛМК (-3,2%), «Роснефти» (-3,1%), «Магнита» (-2,5%) и «Северстали» (-2,2%).
Доллар за неделю подорожал на 0,14% (13 коп.) до 92,7 руб., евро – на 0,1% (9 коп.) до 103,5 руб., следует из официальных оценок ЦБ, которые публиковались с 12 по 19 июля на основе данных внебиржевого рынка. Биржевой курс юаня вырос сильнее – на 2,46% до 13,3 руб.