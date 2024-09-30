Что ждет фондовый рынок с 30 сентября по 4 октября

Долларовый индекс РТС за неделю увеличился на 4% до 971,3 пункта. С начала года он упал на 10,4%, а индекс Мосбиржи – на 7,8%. В лидерах роста на прошлой неделе оказались акции «Газпрома» (+15,2%), обыкновенные и привилегированные акции «Мечела» (+10,9% и +10,5% соответственно), акции «Русала» (9,4%) и «Мосэнерго» (8,7%). Среди аутсайдеров – «обычки» «Ростелекома» (-4,1%), НЛМК (-3,2%), «Роснефти» (-3,1%), «Магнита» (-2,5%) и «Северстали» (-2,2%).