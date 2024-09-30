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Что ждет фондовый рынок с 30 сентября по 4 октября

Фундаментальные факторы пока играют против российских акций
Софья Ермакова
Алексей Орлов / Ведомости

Российский рынок акций на неделе с 23 по 27 сентября продолжил восстановление – индекс Мосбиржи вырос на 3,6% до 2858,6 пункта. Бенчмарк неплохо оттолкнулся с сентябрьских минимумов (+13,8%), но на дальнейший устойчивый рост пока надеяться не стоит – фундаментальных факторов для этого нет, считают опрошенные «Ведомостями» эксперты.

Долларовый индекс РТС за неделю увеличился на 4% до 971,3 пункта. С начала года он упал на 10,4%, а индекс Мосбиржи – на 7,8%. В лидерах роста на прошлой неделе оказались акции «Газпрома» (+15,2%), обыкновенные и привилегированные акции «Мечела» (+10,9% и +10,5% соответственно), акции «Русала» (9,4%) и «Мосэнерго» (8,7%). Среди аутсайдеров – «обычки» «Ростелекома» (-4,1%), НЛМК (-3,2%), «Роснефти» (-3,1%), «Магнита» (-2,5%) и «Северстали» (-2,2%).

Доллар за неделю подорожал на 0,14% (13 коп.) до 92,7 руб., евро – на 0,1% (9 коп.) до 103,5 руб., следует из официальных оценок ЦБ, которые публиковались с 12 по 19 июля на основе данных внебиржевого рынка. Биржевой курс юаня вырос сильнее – на 2,46% до 13,3 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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