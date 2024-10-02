Брокер «Финам» даст российским инвесторам доступ к pre-IPO SpaceX

Брокер «Финам» даст российским инвесторам доступ к pre-IPO SpaceXЭто одновременно очень рискованные и привлекательные инвестиции, считают эксперты
Финансовая группа «Финам» со 2 октября открывает доступ для российских квалифицированных инвесторов к pre-IPO частной американской космической компании SpaceX, основателем которой является миллиардер Илон Маск, сообщил «Ведомостям» управляющий директор УК «Финам менеджмент» Владимир Лошкарев. Представители 15 крупнейших брокеров либо отказались от комментариев, либо ответили, что не оказывают подобной услуги.
По утверждению Лошкарева, ни у кого в России не осталось прямого моста к американским биржам, в том числе к pre-IPO и IPO на зарубежных площадках. Он напоминает, что в «Финаме» предлагали собственный механизм по операциям с иностранными инструментами еще до старта торгов американскими акциями на «СПб бирже». Инвестдом до сих пор не отказывался от использования собственного механизма из-за того, что установили строгий санкционный комплаенс и доступ для ограниченного круга инвесторов, объясняет Лошкарев. «Без проблем с конвертацией валют, открытием счетов в иностранных банках, почти необходимого ВНЖ в рамках процедуры идентификации, посредника в Казахстане и так далее», – уточнил он.
Как такового раунда pre-IPO SpaceX с открытием и закрытием книги заявок на данный момент нет, объяснил Лошкарев: инвесторы покупают долю в компании на вторичном рынке перед возможным IPO. Компания ранее проводила инвестиционные раунды, продавая акции на внебиржевом рынке крупным инвестиционным фондам. При этом капитализация SpaceX постоянно переоценивается в зависимости от раундов, вторичной продажи акций и финансовых показателей. Например, в январе 2023 г. компания привлекла $750 млн при оценке $137 млрд. В декабре во время вторичной продажи акций капитализация SpaceX оценивалась уже на уровне $180 млрд. При такой динамике некоторые акционеры решают зафиксировать доходность и продать бумаги, говорит Лошкарев. Именно такие сделки называются участием в pre-IPO.
На данный момент «Финам» заключил договор с партнером, говорит Лошкарев. Он, свою очередь, предоставил для продажи клиентам «Финама» бумаги SpaceX, которые выкупил у одного из фондов. Сейчас инвестдом предлагает купить эти бумаги российским инвесторам. Благодаря этой схеме инвесторы получают 100% аллокации. В «Финаме» не раскрывают объем выкупленных акций. Но при высоком спросе на акции это может быть первым траншем, говорит Лошкарев. По его словам, у инвестдома есть опция приобрести дополнительный объем акций, если они будут в наличии. Первый транш в инвестдоме планируют закрыть до конца октября.
Ожидаемая выручка SpaceX по итогам 2024 г. находится на уровне $13,3 млрд, говорит Лошкарев. Текущий индикатив капитализации SpaceX – около $250 млрд. Стоимость акции составляет $135, минимальная сумма вложений – $10 000. Комиссия при покупке бумаг SpaceX для клиентов «Финама» составляет 5% «за вход», говорит Лошкарев. Еще 20% клиент должен будет заплатить от инвестиционного дохода при дальнейшей продаже бумаг. Аналитики ожидают, что SpaceX выйдет на IPO в 2027–2028 гг., а Starlink может сделать это уже в следующем году, что переоценит материнскую компанию, говорит Лошкарев. Управляющие также рассматривают этот вариант для экзита. Оптимистичный сценарий выхода, по прогнозам управляющих, предполагает доходность до 314% на горизонте 3–4 лет.
В целом SpaceX может быть привлекательной для инвестора с учетом сектора, где работает компания, говорит аналитик Freedom Finance Global Алем Бектемиров. Но при этом текущая оценка может быть высокой и ограничивать потенциал роста в будущем при выходе на IPO, добавляет он. Согласно данным TechCrunch, SpaceX уже выросла с чистого убытка в размере $1,45 млрд в 2019 г. до операционной прибыли около $3 млрд при выручке в $9 млрд в 2023 г. За пять лет с тех пор Starlink (система искусственных спутников, разворачиваемая компанией для обеспечения доступа к интернету) стал важной частью бизнес-модели аэрокосмической компании, указывает Бектемиров. Однако, добавляет он, Bloomberg предполагает, что расходы, связанные со спутниковой программой, могут подорвать некоторые из ее заявлений о прибыльности.
Соответственно, основными драйверами роста может стать дальнейшее развертывание Starlink, продолжает Бектемиров. По данным Bloomberg, эта деятельность может составить больше половины выручки SpaceX. Риском для компании могут стать регуляторные правила, которые могут снизить финансовые показатели путем замедления развертывания Starlink, добавляет эксперт. В целом при инвестировании в pre-IPO компаний стоит учитывать такие риски, как непубличность финансовых данных, так как в дальнейшем открытые финансовые показатели могут быть ниже заявленных, резюмировал Бектемиров.
Все проекты Илона Маска имеют потенциал к бешеному успеху и высокой доходности, но и несут огромные риски, говорит основатель аналитической компании Dsight Арсений Даббах. Он считает участие в pre-IPO SpaceX привлекательным для долгосрочных вложений институциональных инвесторов и рискованным для частных инвесторов. Рынок гражданского космоса, по мнению эксперта, имеет большие перспективы, но на краткосрочном периоде это не самая выгодная инвестиция. У компании плохие отношения с администрацией Байдена – Харрис, отмечает Даббах. Поэтому при победе демократов государство не будет поддерживать SpaceX и, соответственно, сделает госзаказ скромным каналом продаж.
SpaceX – лидер отрасли, что делает ее первым бенефициаром при росте рынка, продолжает Даббах. Starlink, по его словам, видится как источник будущих доходов, после того как инфраструктура для глобального спутникового интернета будет развернута. Данный рынок очень сложный и дорогой для входа, поэтому долгосрочно компания будет «снимать сливки», уверен Даббах. Эксперт выделяет для компании технологические риски – разработки зачастую требуют больше времени и денег, планы часто не сбываются даже у Маска.
На долю SpaceX приходится порядка 90% запусков ракет в США и 40% запусков в мире, отмечает Лошкарев. В открытый космос вышла уже шестая коммерческая миссия SpaceX. Компания также планирует вывести на орбиту еще 243 спутника сети Starlink, которая доступна в 72 странах. Сейчас SpaceX готовится к запуску беспилотных полетов на Марс в течение двух лет. Если эти миссии пройдут успешно, первая пилотируемая экспедиция может состояться уже в 2028 г.