Брокер «Финам» даст российским инвесторам доступ к pre-IPO SpaceX

В целом SpaceX может быть привлекательной для инвестора с учетом сектора, где работает компания, говорит аналитик Freedom Finance Global Алем Бектемиров. Но при этом текущая оценка может быть высокой и ограничивать потенциал роста в будущем при выходе на IPO, добавляет он. Согласно данным TechCrunch, SpaceX уже выросла с чистого убытка в размере $1,45 млрд в 2019 г. до операционной прибыли около $3 млрд при выручке в $9 млрд в 2023 г. За пять лет с тех пор Starlink (система искусственных спутников, разворачиваемая компанией для обеспечения доступа к интернету) стал важной частью бизнес-модели аэрокосмической компании, указывает Бектемиров. Однако, добавляет он, Bloomberg предполагает, что расходы, связанные со спутниковой программой, могут подорвать некоторые из ее заявлений о прибыльности.