ВШЭ выявила риск обвала рынков при запрете коротких продаж во время кризисов

Ситуация, в которой оказался Банк России в 2022 г., не похожа ни на один из крупных кризисов последних двадцати лет – Великую рецессию 2008 г., европейский долговой кризис 2011–2012 гг. и кризис, вызванный пандемией, напоминает Киприянов. В каждом из вышеперечисленных случаев причиной паники на рынках становилась экономическая проблема, в то время как Банк России в 2022 г. столкнулся с шоком геополитического характера – поэтому оценить действия ЦБ количественными средствами невозможно, считает ученый. При этом он не видит признаков того, что запрет на короткие продажи в российских реалиях был неэффективен. Крайняя мера в виде остановки торгов была применена не только из-за волатильности на рынках, но и для предотвращения оттока капитала, объяснил Киприянов.