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/ Инвестиции

Центробанк выступил против использования ЗПИФов для налоговой оптимизации

Иначе это поставит под удар инструмент, который власти создавали для вложения в инвестпроекты
Артем Кульша
Алексей Орлов / Ведомости

Использование закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФов) для целей налоговой оптимизации может поставить под удар сам инструмент, который власти создавали для стимулирования инвесторов заходить в инвестиционные проекты, заявил зампред Центробанка Филипп Габуния журналистам в кулуарах Уральской конференции НАУФОР. «Если я начну туда операционную свою деятельность запихивать, чтобы меньше платить налогов государству, – это не то, ради чего эти льготы делались», – подчеркнул он.

Банк России категорически не поддерживает использование ЗПИФов в качестве механизма оптимизации налогов, когда по смыслу и духу Налогового кодекса налог должен быть уплачен, пояснил Габуния. Он предупредил, что таким образом сам этот инструмент будет скомпрометирован, и предостерег участников рынка паевых инвестфондов: «Обращаюсь ко всем ответственным участникам – нам очень важно, чтобы этот инструмент не получил негативную репутацию. Всех призываю подобный сервис не оказывать». По словам зампреда, несмотря на то что сейчас такой практики нет, будет совершенно справедливым, если ответственный за налоговую политику Минфин решит «что-то поменять в части налоговых льгот, которые дает ЗПИФ», в случае «если вдруг кто-то придумает, как это сделать». «Ведомости» направили запрос в Минфин и Федеральную налоговую службу (ФНС).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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