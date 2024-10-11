Центробанк выступил против использования ЗПИФов для налоговой оптимизации

Банк России категорически не поддерживает использование ЗПИФов в качестве механизма оптимизации налогов, когда по смыслу и духу Налогового кодекса налог должен быть уплачен, пояснил Габуния. Он предупредил, что таким образом сам этот инструмент будет скомпрометирован, и предостерег участников рынка паевых инвестфондов: «Обращаюсь ко всем ответственным участникам – нам очень важно, чтобы этот инструмент не получил негативную репутацию. Всех призываю подобный сервис не оказывать». По словам зампреда, несмотря на то что сейчас такой практики нет, будет совершенно справедливым, если ответственный за налоговую политику Минфин решит «что-то поменять в части налоговых льгот, которые дает ЗПИФ», в случае «если вдруг кто-то придумает, как это сделать». «Ведомости» направили запрос в Минфин и Федеральную налоговую службу (ФНС).