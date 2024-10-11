Центробанк выступил против использования ЗПИФов для налоговой оптимизации

Центробанк выступил против использования ЗПИФов для налоговой оптимизацииИначе это поставит под удар инструмент, который власти создавали для вложения в инвестпроекты
Использование закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФов) для целей налоговой оптимизации может поставить под удар сам инструмент, который власти создавали для стимулирования инвесторов заходить в инвестиционные проекты, заявил зампред Центробанка Филипп Габуния журналистам в кулуарах Уральской конференции НАУФОР. «Если я начну туда операционную свою деятельность запихивать, чтобы меньше платить налогов государству, – это не то, ради чего эти льготы делались», – подчеркнул он.
Банк России категорически не поддерживает использование ЗПИФов в качестве механизма оптимизации налогов, когда по смыслу и духу Налогового кодекса налог должен быть уплачен, пояснил Габуния. Он предупредил, что таким образом сам этот инструмент будет скомпрометирован, и предостерег участников рынка паевых инвестфондов: «Обращаюсь ко всем ответственным участникам – нам очень важно, чтобы этот инструмент не получил негативную репутацию. Всех призываю подобный сервис не оказывать». По словам зампреда, несмотря на то что сейчас такой практики нет, будет совершенно справедливым, если ответственный за налоговую политику Минфин решит «что-то поменять в части налоговых льгот, которые дает ЗПИФ», в случае «если вдруг кто-то придумает, как это сделать». «Ведомости» направили запрос в Минфин и Федеральную налоговую службу (ФНС).