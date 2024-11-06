Финансовым маркетплейсам хотят разрешить продажу своих ценных бумаг

Финансовым маркетплейсам хотят разрешить продажу своих ценных бумагЭто позволит расширить линейку предлагаемых инвесторам инструментов, полагают авторы инициативы
В Госдуму внесен законопроект, который разрешает российским операторам финансовых платформ быть стороной сделок с собственными ценными бумагами на этих же платформах. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.
Авторами инициативы являются члены думского комитета по финансовому рынку во главе с председателем Анатолием Аксаковым, а также группа сенаторов Совета Федерации. В настоящее время по закону оператор финансовой платформы не может быть стороной сделки на собственной платформе. В связи с этим парламентарии предлагают внести изменения в ст. 2 и 5 закона «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы».
«Целью законопроекта является предоставление оператору финансовой платформы возможности выступать стороной по сделкам с собственными ценными бумагами на финансовой платформе. Это позволит расширить линейку инструментов, предлагаемых инвесторам», – говорится в пояснительной записке.
По данным на 5 ноября, в реестр операторов финансовых платформ Банка России включено 10 компаний, в том числе ПАО «Московская биржа», АО «ВТБ регистратор», маркетплейсы «Сравни.ру» и «Банки.ру», АО «Открытый финансовый маркетплейс».
В марте Центробанк представил статистику, согласно которой инвестиционные, финансовые, а также платформы по выпуску цифровых финансовых активов (ЦФА) суммарно привлекли по итогам 2023 г. более 180 млрд руб. Всего в реестре регулятора на конец прошлого года находилось 78 операторов инвестиционных платформ, девять – финансовых, 10 – по выпуску ЦФА и один по их обмену.
Больше всего, согласно данным ЦБ, в 2023 г. было привлечено через финансовые платформы, так называемые маркетплейсы («Финуслуги», «Банки.ру», «Сравни.ру» и проч.) – 81,5 млрд руб. В частности, на сделки с ценными бумагами пришлось чуть больше 6% – 5 млрд руб. Подавляющая же часть пришлась на покупку банковских продуктов – почти 94%, или 76,5 млрд руб.