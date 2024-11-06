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/ Инвестиции

Финансовым маркетплейсам хотят разрешить продажу своих ценных бумаг

Это позволит расширить линейку предлагаемых инвесторам инструментов, полагают авторы инициативы
Екатерина Щербинина
Алексей Орлов / Ведомости

В Госдуму внесен законопроект, который разрешает российским операторам финансовых платформ быть стороной сделок с собственными ценными бумагами на этих же платформах. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Авторами инициативы являются члены думского комитета по финансовому рынку во главе с председателем Анатолием Аксаковым, а также группа сенаторов Совета Федерации. В настоящее время по закону оператор финансовой платформы не может быть стороной сделки на собственной платформе. В связи с этим парламентарии предлагают внести изменения в ст. 2 и 5 закона «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы».

«Целью законопроекта является предоставление оператору финансовой платформы возможности выступать стороной по сделкам с собственными ценными бумагами на финансовой платформе. Это позволит расширить линейку инструментов, предлагаемых инвесторам», – говорится в пояснительной записке.

По данным на 5 ноября, в реестр операторов финансовых платформ Банка России включено 10 компаний, в том числе ПАО «Московская биржа», АО «ВТБ регистратор», маркетплейсы «Сравни.ру» и «Банки.ру», АО «Открытый финансовый маркетплейс».

В марте Центробанк представил статистику, согласно которой инвестиционные, финансовые, а также платформы по выпуску цифровых финансовых активов (ЦФА) суммарно привлекли по итогам 2023 г. более 180 млрд руб. Всего в реестре регулятора на конец прошлого года находилось 78 операторов инвестиционных платформ, девять – финансовых, 10 – по выпуску ЦФА и один по их обмену.

Больше всего, согласно данным ЦБ, в 2023 г. было привлечено через финансовые платформы, так называемые маркетплейсы («Финуслуги», «Банки.ру», «Сравни.ру» и проч.) – 81,5 млрд руб. В частности, на сделки с ценными бумагами пришлось чуть больше 6% – 5 млрд руб. Подавляющая же часть пришлась на покупку банковских продуктов – почти 94%, или 76,5 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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