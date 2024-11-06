Финансовым маркетплейсам хотят разрешить продажу своих ценных бумаг

Авторами инициативы являются члены думского комитета по финансовому рынку во главе с председателем Анатолием Аксаковым, а также группа сенаторов Совета Федерации. В настоящее время по закону оператор финансовой платформы не может быть стороной сделки на собственной платформе. В связи с этим парламентарии предлагают внести изменения в ст. 2 и 5 закона «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы».