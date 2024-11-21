ЦБ назвал основные нарушения брокеров при работе с инвесторами

За девять месяцев года Банк России получил от инвесторов 5500 жалоб (+12,24% год к году) на брокеров, депозитарии, доверительных управляющих, управляющие компании паевых инвестиционных фондов и регистраторов, рассказал руководитель службы по защите прав потребителей финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута на конференции НАУФОР «Поведенческий контроль и надзор в целях защиты интересов инвесторов». Среди наиболее распространенных нарушений регулятор выделил недобросовестное тестирование, некачественное раскрытие сведений о продукте, а также навязывание финансовых услуг.