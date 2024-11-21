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/ Инвестиции

ЦБ назвал основные нарушения брокеров при работе с инвесторами

Большинство касается плохого раскрытия информации и тестирования на знание сложных инструментов
Мария Викулова
Евгений Разумный / Ведомости

За девять месяцев года Банк России получил от инвесторов 5500 жалоб (+12,24% год к году) на брокеров, депозитарии, доверительных управляющих, управляющие компании паевых инвестиционных фондов и регистраторов, рассказал руководитель службы по защите прав потребителей финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута на конференции НАУФОР «Поведенческий контроль и надзор в целях защиты интересов инвесторов». Среди наиболее распространенных нарушений регулятор выделил недобросовестное тестирование, некачественное раскрытие сведений о продукте, а также навязывание финансовых услуг.

Как следует из презентации Мамуты, больше половины «инвестиционных» жалоб приходится на брокеров. Основные претензии инвесторов связаны с заключением и расторжением договоров, открытием и закрытием счетов, неисполнением или ненадлежащим исполнением поручений, а также несоблюдением порядка рассмотрения обращений.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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